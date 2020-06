Corona-Lockerungen: Das sagen Stralsunder Barbetreiber und Hoteliers

Stralsund

Gut besuchte Restaurants, volle Straßen – in der Hansestadt hat der Tourismus bereits wieder Fahrt aufgenommen. Nun geht es mit den angekündigten Lockerungen zu den Corona-Einschränkungen einen Schritt weiter, denn ab Montag fällt nicht nur die 60-Prozent-Auslastungsgrenze für Hotels. Auch Kneipen und Bars dürfen wieder ihre Türen öffnen. Wie reagieren die Betreiber darauf? Die OZ hat sich in den Betrieben umgehört. Der große Jubel blieb aus.

„Wenn wir wieder öffnen, dann erst ab Dienstag, doch auch das ist noch nicht klar“, sagt Mathias Stoll, seit 15 Jahren Geschäftsführer der beliebten Kneipe „Kulturschmiede“ in der Altstadt. „Es gibt noch zu viele ungeklärte Fragen“, sagt der Stralsunder. So würde man zunächst die neue Verordnung des Landes abwarten, in der geregelt ist, woran sich Betreiber halten müssen.

Anzeige

„Das Kneipen-Flair geht verloren“

„Ganz ehrlich: Ich halte es für schwierig, eine Kneipe zu öffnen, in denen die Gäste den Platz nicht verlassen dürfen, Mundschutz tragen, 1,50 Meter-Abstand einhalten und wir die Kontaktdaten aufnehmen müssen. Da geht doch das eigentliche Kneipen-Flair verloren.“ Auch wenn man in der „Kulturschmiede“ schon reagiert und etwa die Platzzahl von 100 auf 40 reduziert habe, müsse er erst einmal schauen, ob und wie es sinnvoll und vor allem wirtschaftlich weitergehen könne.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Auch Lars Ole Größel, Geschäftsführer von „Knut’s Bar“ stellt klar: „Wir werden nicht öffnen.“ Zum einen sei noch nicht klar, wie die Verordnung genau aussieht, zum anderen „haben wir die Zwangspause für bauliche Maßnahmen genutzt, die noch nicht abgeschlossen sind“, erklärt der 33-Jährige. Unter den derzeit gültigen Einschränkungen könne man nicht wirtschaftlich arbeiten.

Statt 50 nur noch zehn Gäste gleichzeitig

Mit gemischten Gefühlen reagiert auch Arne Möhring auf den bevorstehenden Neustart. Mit seinem Partner Philipp Kleemann betreibt er die Bar „Wasserstoff“ mit Schauwerkstatt fürs Segelmachen. „Vor Corona war unsere Bar mit etwa 50 Leuten gut ausgelastet. Wenn wir unter den jetzt geltenden Sicherheitsabständen öffnen, dann dürfen wir in der Bar nur noch zehn Leute gleichzeitig bewirten. Eigentlich lohnt sich das nicht“, meint Möhring. Die beiden wollen es dennoch versuchen. Da jetzt vor der Bar-Tür der Abschnitt der Badenstraße zwischen Wasserstraße und Am Fischmarkt für den Verkehr gesperrt ist, wollen sie dort mit drei Tischen einen Freisitz für sechs Gäste einrichten.

Für die „Wasserstoff“-Macher ist das ein Hoffnungsschimmer, der auch ihr zweites Standbein in Altefähr betrifft. Dort betreiben sie mit „Buhne 9“ direkt auf dem Fähranleger einen Bierausschank mit Freisitzen. „Und der läuft gerade super“, sagt Möhring. Wann das „Wasserstoff“ in der kommenden Woche öffnet, erfährt die Kundschaft auf der Homepage.

Probleme beim Frühstück

Die Hotels empfangen bereits seit einigen Wochen wieder Gäste. Die Landesregierung wollte mit der eingangs erwähnten 60-Prozent-Regel einer Zunahme der Coronavirus-Infektionen vorbeugen. Da die Zahlen niedrig blieben, dürfen die Hoteliers ab Montag all ihre Zimmer belegen. Ein Grund zur Freude, oder? „Ich war sehr erleichtert, als ich davon erfahren habe“, sagt Martin Rogge, Geschäftsführer des Hotel Hiddensser am Hafen. Viele vor Corona eingegangene Buchungen blieben unter Vorbehalt. Nun ist aber klar, dass die Gäste kommen können. So sind ab dem 16. Juni bis Mitte Juli nur noch wenige der 26 Zimmer mit den insgesamt 62 Betten frei.

„Fürs Frühstück haben wir jetzt drei Zeitfenster für die Gäste: Von 7 bis 8.15 Uhr, von 8.30 bis 9.30 Uhr und von 10 bis 11 Uhr“, berichtet Rogge. Wegen der Abstandsregeln werden nicht alle Tische belegt. Wie das organisiert werden soll, wenn das Haus voll ist, bereitet ihm derzeit noch Kopfzerbrechen.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Gäste reagieren verständnisvoll

Im Hotel am Jungfernstieg stehen am Morgen Mitarbeiter am Buffet und legen den Gästen auf den Teller, was sie wünschen, sagt Leiterin Jacqueline Pöge. Auf Einschränkungen hätten die Besucher bisher sehr verständnisvoll reagiert. Sie hofft nach verhaltenen Wochen auf einen super Sommer. „Die Reiseveranstalter sagen, dass die Ostsee in diesem Jahr eines der Ziele schlechthin sein wird. Und wenn die Küste ausgebucht ist, dann sind die Städte dran.“

Zuversicht auch beim Hotel Baltic, mit 132 Zimmern eines der größten am Ort: Ein Hochfahren auf 100 Prozent Auslastung sei für das Team „selbstverständlich machbar“, sagt Eva Reinecke von der PR-Abteilung des Betreibers Vienna House. Und sollte sich die Lage kurzfristig wieder verschlechtern? Dann wären kurzfristige Umbuchungen auch kein Problem.

Lesen Sie auch

Von Jörg Mattern, Miriam Weber und Kai Lachmann