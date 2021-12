Corona-Protest in Stralsund: „Weihnachtsmann“ beschäftigt erneut Polizei 

Stralsund

Mehrere hundert Personen haben am Montagabend in Stralsund gegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie demonstriert. Am Versammlungspunkt vor der „Gorch Fock“ zog Ronny Poge von der Partei „Die Basis“ sogar Parallelen zum Herbst 1989, als die Demonstranten-Zahlen von Woche zu Woche wuchsen. Die Protestler zogen hinter einem Transparent mit der Aufschrift „2KlassenGesellschaft?“ durch die Innenstadt. Die Polizei schätzt, dass 400 Personen dabei waren.

Auf dem Alten Markt hielt sich ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann auf, nahm aber nicht offiziell an der Demo teil, weil er die Auflage, eine Maske zu tragen, nicht erfüllte. Polizisten stellten sich zwischen ihn und die Menge. Weitere Vorkommnisse gab es nicht. Die Polizei lobte, dass sich der Anmelder kooperativ verhielt.

Corona-Demo in Stralsund: Mehrere hundert Personen demonstrierten bei eisiger Kälte in Stralsund. Quelle: Christian Rödel

In den vergangenen Wochen bekamen die Anti-Corona-Proteste in Stralsund mehr Zulauf. Waren es wochenlang nur wenige Personen, sorgte Mitte Dezember der „Weihnachtsmann“ für nachhaltige Aufmerksamkeit: Die Polizei führte einen Verkleideten 47-Jährigen ab, da sich dieser nicht ausweisen konnte. Zudem nahm er an einem Protest teil, der nicht angemeldet war. Videos davon machten die Runde.

Am Montag darauf versammelten sich mehr als 200 Stralsunder. Hier geriet der verkleidete Mann erneut mit der Polizei aneinander, da er gegen Auflagen verstieß. Auf einer Demonstration unter dem Motto „Für den Zusammenhalt der Gesellschaft“ mit 500 Teilnehmern kurz vor Heiligabend fiel der „Weihnachtsmann“ erneut dadurch auf, dass er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug und sich nicht an die Abstandsregeln hielt.

Als Polizisten seine Personalien feststellen wollten, stieß er sie weg. Die Konsequenz: ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Von Christian Rödel, Kai Lachmann