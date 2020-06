Corona-Protest in Stralsund: Wenige Demonstranten beschallen viele Urlauber

Stralsund

Der Protest gegen die anhaltenden Beschränkungen in der Corona-Pandemie war über das gesamte Pfingstwochenende hinweg überschaubar. Bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen gingen in der vergangenen Woche Anmeldungen für gleich zwei Versammlungen auf dem Alten Markt ein.

Bunter Protest am Pfingstsonntag

Die erste war am frühen Sonntagnachmittag ein bunter Protest mit Konzerteinlagen von dem Musiker Thomas Putensen. Sowohl diese als auch die Versammlung am Tag darauf wurden durch die Volksinitiative „Sofort zurück zur Demokratie“ durchgeführt, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Montagabend heißt. In der Zeit von 14 bis 15.15 Uhr führte sicherte das Polizeihauptrevier Stralsund mit eigenen Kräften die Versammlung ab. An der stationären Veranstaltung nahmen insgesamt rund 50 Menschen teil. Dabei gab es etliche Redebeiträge, die über den gesamten Marktplatz schalten – und auch gut für mehrere Hundert Gäste in den Außenanlagen der Cafés zu hören waren. Laut Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse. Alle Teilnehmer hielten sich an die Auflagen der Versammlungsbehörde.

Hohes Polizeiaufgebot für „ Montagsspaziergang “

Der angemeldete „ Montagsspaziergang“ wurde von der Polizei stärker abgesichert. Zwischen 19 und 20.30 Uhr war nicht nur das Polizeihauptrevier Stralsund präsent, sondern auch dem Reviert unterstellte Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes. Wie schon eine Woche zuvor hatte der Veranstalter eine Versammlung zum Thema „Grundrechte schützen, Freiheit wahren“ angemeldet. Erneut war eine Mahnwache auf dem Alten Markt und ein anschließender Gang zum Neuen Markt und zurück angemeldet. Für die Mahnwache fanden sich in einem dafür abgesperrt Bereich rund 25 Personen ein. Auch hier wurde der Alte Markt lautstark beschallt. Jedoch war die Qualität der Boxen eine andere als am Vortag, so dass die Redner kaum zu verstehen waren.

Veranstalter verzichtet auf „ Montagsspaziergang “

Auf den Gang zum Neuen Markt verzichtete der Veranstalter jedoch auch an diesem Tag und führte vor dem Rathaus auf dem Alten Markt eine stationäre Versammlung durch, welche gegen 20.30 Uhr durch den Leiter beendet wurde. Die Versammlung, an der laut Polizei weniger Menschen teilnahmen als in der Vorwoche, verlief ebenfalls ohne besondere Vorkommnisse.

Von OZ