Ob Protest gegen die Corona-Maßnahmen oder Mahnwache für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft – auch diesen Montagabend zog es Anhänger beider Seiten in die Stralsunder Altstadt.

Bereits zum zehnten Mal trafen sich all jene auf der Hafeninsel, die ihrem Ärger über Masken, Impfung oder Kontaktbeschränkung Luft machen wollten. „Uns geht es um das sofortige Ende der Corona-Maßnahmen“, betonte Versammlungsleiter Ronny Poge und schob hinterher: „Wir haben acht Minimalforderungen, und nicht mal darauf geht die Politik ein.“

Friedliches Aufeinandertreffen

Wie immer machten sich die anfangs 250 Corona-Kritiker, die im Laufe des Abends immer mehr wurden, nach dem Treffpunkt vor der „Gorch Fock“ anschließend auf den Weg durch die Stadt. So kam es um 18.41 Uhr dann wie schon in den letzten Wochen auf dem Alten Markt zum Zusammentreffen mit den Teilnehmern der Mahnwache – begleitet von Pfiffen, Tuten und Trommelwirbel. Bis auf den all-montäglichen Spruch: „Wer hat uns verraten – die Sozialdemokraten“ gab es aber keine weiteren Äußerungen. Alles blieb – auch wie immer – friedlich in Stralsund.

Lassen sich trotz Unterzahl nicht entmutigen, die Teilnehmer der Mahnwoche vor dem Rathaus. „Wir sind leise, aber wir vertreten die Masse, nämlich die, die geimpft sind und zu Hause bleiben“, sagt Ute Bartel (SPD) Quelle: Ines Sommer

Nur 20 Teilnehmer an der Mahnwache

Die Mahnwache bestand aus etwa 20 Teilnehmern, die ein Zeichen setzen wollten für Zusammenhalt, Verantwortung und Solidarität. Aufgerufen dazu hatten die Landtagsabgeordneten Beatrix Hegenkötter (SPD) und Ann Christin von Allwörden (CDU) sowie Bernd Buxbaum für Die Linke in Stralsund, Die Piraten, die Tierschutzpartei, Stadtverband Bündnis 90/Grüne, SPD Vorpommern-Rügen und SPD Stralsund. Sie hielten dem Protestmarsch ihre angezündeten Kerzen entgegen.

