Corona: Quarantäne für Grimmener Gottesdienstbesucher endet am Sonntag

Grimmen

Noch bis zum Sonntag ist Rosalie Protz in Quarantäne. Sie ist Mitglied der katholischen Kirche und gehört wie 23 andere zu den Besuchern der Gottesdienste am Pfingstsonntag in Grimmen, bei denen die Möglichkeit besteht, dass sich die Gläubigen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Fest steht jedoch: Bisher wurde keiner dieser Besucher positiv getestet. „Wir haben insgesamt aus dem Geschehen in den katholischen Kirchen um Pfingsten neun positiv getestete Personen, aber davon ist bisher keine im Gebiet Nordvorpommern, also auch niemand aus Grimmen betroffen“, sagt der Pressesprecher des Landkreises Vorpommern Rügen, Olaf Manzke. Gottesdienste mit später erkranken Personen gab es in Demmin, Grimmen und Stralsund.

Anzeige

Alle Regeln in Grimmen eingehalten

Rosalie Protz kann sich nicht vorstellen, sich in der Kirche angesteckt zu haben. „Wir alle haben einen Mundschutz getragen, unsere ehrenamtliche Küsterin Edith Radke stand mit Desinfektionsmittel am Eingang und desinfizierte vor und zwischen den beiden Gottesdiensten alle Bänke, die Gesangbücher wurden weggenommen und gesungen wurde auch nicht“, beschreibt die Grimmenerin die Vorsichtsmaßnahmen. Auch Abstandsregeln seien korrekt eingehalten worden – dafür waren Sitzbänke gesperrt und es wurden um 8 und um 9 Uhr am Pfingstsonntag zwei Gottesdienste nacheinander durchgeführt.

Weitere OZ+ Artikel

„Ihr seid schuld, wenn wir jetzt in der Stadt Corona haben, wenn jetzt wieder alles Mögliche geschlossen wird.“ Solche Sätze muss sich Rosalie Protz dennoch anhören. „Dabei haben wir uns wirklich an alle Regeln gehalten und es gibt ja unter uns auch keine positiven Fälle“, entgegnet sie.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Grzegorz Mazur

Virus

Gottesdienste

Gottesdienst

Der Priester,, ist einer der möglichen Virusüberträger. Er lebt in Demmin, ist aber polnischer Staatsbürger. Woher er dashat, ist bisher unklar. Bei ihm soll sich ein Mitarbeiter der Stralsunder St.-Bernhard-Gemeinde angesteckt haben, als die beiden zusammen einen dervorbereitet haben. „Er hat weit weg von uns gestanden und auch die Kommunion mit weit ausgestrecktem Arm gereicht“, beschreibt Rosalie Protz. Falls sich jemand angesteckt haben sollte, dann müsse das vor oder nach demgeschehen sein, ist sie sich sicher.

Insgesamt waren bei den Pfingstgottesdiensten in Stralsund, Demmin und Grimmen 341 Menschen zu Gast. Alle sind vom Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen unter Quarantäne gestellt worden, 120 wurden getestet.

Landkreis: atypischer Verlauf

„Wir haben am Donnerstag nach Pfingsten vom Gesundheitsamt telefonisch Bescheid bekommen, dass wir am Freitag zum Test in Grimmen müssen und uns bei eventuellen Symptomen sofort melden sollen“, sagt Rosalie Protz. Am Sonntag seien alle Gottesdienstbesucher unter Quarantäne gestellt worden. „Das hat unser Gesundheitsamt entschieden, weil die Entwicklungen einen atypischen Verlauf nahmen“, erklärt Olaf Manzke. Zwei Personen waren erkrankt und haben zunächst sechs weitere angesteckt, die aber keinen engen Kontakt hatten, erzählt er.

Die Stadt Grimmen sei unverzüglich informiert worden und die Zusammenarbeit, auch mit der katholischen Kirche, habe sehr gut funktioniert. Manzke: „Alles, was wir erlassen haben, wurde sofort umgesetzt und die Kommunikation bis zu jedem Einzelnen hat super geklappt.“

Trotz Quarantäne nicht langweilig

Bis zu diesem Sonntag muss Rosalie Protz ebenso wie die anderen Grimmener Gottesdienstbesucher noch in ihren eigenen vier Wänden ausharren. Für drei weitere, die am Pfingstmontag am Stralsunder Gottesdienst teilnahmen, dauert die Quarantäne einen Tag länger. „Das ist aber gar nicht so schlimm“, sagt sie und erzählt, das sie in dieser Zeit ihre Küche gründlich geputzt und den Balkon abgewaschen habe, Sachen wurden sortiert und ausgebessert. Und ja, Rosalie Protz habe auch ein wenig mehr ferngesehen, als sonst und öfter mal zu einem Buch gegriffen. „Aber eigentlich wissen wir Frauen uns im Haushalt doch immer zu beschäftigen“, sagt sie. In der nächsten Woche gehe es dann aber auf jeden Fall wieder raus.

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch

Von Almut Jaekel