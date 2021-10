Corona-Schnelltest in Stralsund: Hier ist der Test besonders günstig

Stralsund

Für Stralsunder, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, kann ein Restaurant-, Bar- oder Friseur-Besuch nun richtig teuer werden. Denn in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gilt in der Hansestadt die 3G-Regel. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht für den Besuch einen negativen Coronatest. Doch die kostenlosen Bürgertests gibt es seit Montag, den 11. Oktober, nicht mehr. Und die Preisspanne, in der die regionalen Anbieter einen Antigentest noch ermöglichen, ist enorm. Sie reicht von 11,90 Euro bis 40 Euro. Ein Überblick.

Hier ist der Corona-Test besonders günstig

Obwohl unklar ist, wie hoch die Nachfrage nach dem 11. Oktober noch sein wird, halten zahlreiche Testzentren das Angebot vorerst aufrecht. Der günstigste Anbieter in der Hansestadt ist zum Start Social Health Care (SHC). Die Hamburger Firma betreibt das große Testzentrum am Strelapark und gibt einen Kampfpreis von 11,90 Euro vor. „Wir wollen, dass die Corona-Tests für die Menschen in der Region bezahlbar bleiben“, sagt Raiko Morales (SHC) dazu. Bei diesem Angebot kann kaum einer mithalten. Das erste Schnelltestzentrum Stralsunds, das sich im Lindencenter befindet und von der Boddenapotheke betrieben wird, ruft aktuell 15 Euro auf.

Drive-In-Center auf der Mahnkeschen Wiese bleibt vorerst auf

In der Mitte befindet sich das Drive-In-Center auf der Mahnkeschen Wiese, das vom Binzer Unternehmer Ulf Dohrmann betrieben wird. Hier werden für Selbstzahler 13 Euro pro Test fällig. „Der Preis ist nicht mehr wirtschaftlich. Wir sehen es aktuell aber noch als Dienst für die Leute vor Ort – und auch für den Gast“, sagt Dohrmann. Im Blick hat er dabei einerseits die vielen Urlauber, die noch in der Region sind – aber auch Kinder. „60 Prozent der Tests entfallen momentan auf Kinder“, sagt Dohrmann. Für diese Gruppe ist der Test noch kostenlos.

Hier ist der Antigentest besonders teuer

Richtig teuer wird ein Antigentest hingegen am Helios Hanseklinikum. Am Testzentrum am Krankenhaus West müssen Selbstzahler künftig 40 Euro für einen Antigentest bezahlen. „Wir setzen auf hoch ausgebildetes Personal“, begründet ein Sprecher den hohen Preis.

Für diese Personengruppe bleibt der Test vorerst kostenlos

Neben Kindern ist der Test auch für Schwangere noch kostenlos. Hier übernimmt der Staat die Kosten noch bis zum 31. Dezember. Kostenlos bleibt der Test außerdem auch für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne einen solchen brauchen, sowie Personen, die wegen einer Erkrankung nicht gegen Corona geimpft werden können, und für jene, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht.

Von kst