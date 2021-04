Corona-Schnelltestpflicht in Stralsund: Händler müssen Kunden abweisen

Stralsund

Die Corona-Testpflicht im Landkreis Vorpommern-Rügen hat die Sorgen der Einzelhändler deutlich verschärft. Die Einkaufsstraßen sind leer, die Shopping-Center leiden unter Kundenschwund, etliche Geschäfte haben die Öffnungszeiten bereits verkürzt – oder haben gar geschlossen.

Oliver Stabenow, Geschäftsführer der Goldschmiede Stabenow, empfindet die Testpflicht als Katastrophe. Seit Beginn der Pflicht würden nur noch wenige Kunden in seinen Laden kommen. „Einige musste ich ablehnen, weil sie kein negatives Testergebnis dabei hatten“, sagt er. Dabei wäre das Testzentrum gleich um die Ecke, auf dem Alten Markt.

Oliver Stabenow vor seinem Laden in Stralsund. Quelle: Barbara Waretzi

Miete, Strom und Personal könnte er mit den derzeitigen Einnahmen nicht mehr decken. Für ihn ist auch unklar, warum Buchhandel und Blumenläden von der aktuellen Regel ausgenommen sind. „Für mich ist das absolut nicht nachvollziehbar“, sagt Stabenow. Ihm fehlt es an einer einheitlichen und schlüssigen Begründung von Seiten der Landesregierung.

„Hin und Her stört mich am meisten“

„Das ganze Hin und Hör stört mich aber am meisten“, sagt er. Er tendiert sogar zu einem harten Lockdown, weil das Geschäft für Ladenbesitzer aktuell kaum noch planbar ist. „Wenn ich hier sechs Stunde stehe und keinen Umsatz mache, muss ich schließen“, sagt er.

Doch das würde zunehmend den Online-Händlern in die Karten spielen – weshalb er aktuell noch Personal vorhält. „Die aktuelle Strategie ist eine klare Gefahr für den Einzelhandel“, sagt Stabenow. „Besonders für die kleinen Läden.“

Große Ketten machen Läden teilweise dicht

In der Stralsunder Altstadt haben die großen Ketten wie Orsay, H&M und auch Douglas bereits den Stecker gezogen. Auf OZ-Nachfrage begründet die Parfümerie-Kette die Ladenschließung mit der zu hohen Inzidenz. In Vorpommern-Rügen ist sie aktuell jedoch noch unter 100 – und landesweit am niedrigsten. Lokale Händler wie Robert Jesske, der das große Modehaus in der Stralsunder Altstadt leitet, klammern sich aktuell noch an Öffnungsszenarien.

„Der Rückgang ist wirklich stark. Die Kunden sind durch die vielen Veränderungen einfach verunsichert. Wir versuchen dennoch solange wie möglich den Laden offen zu halten. Denn wenn die Kunden erst vor der verschlossen Tür stehen, kommen sie nicht wieder.“ Man würde sie vermutlich an die Online-Händler verlieren. Jesske drängt daher auf ein Gesamtkonzept. „Wir leben nicht nur von den einheimischen Kunden, sondern auch von den Touristen. Ich mache mir langsam wirklich Sorgen, dass uns, den Gastronomen und den Hoteliers ein nachhaltiger Schaden bleibt.“

Viele Tests am Alten Markt

Aus Jesskes Sicht ist das Testen in den Stralsunder Testzentren dabei gut organisiert. „Ich war selbst auf dem Alten Markt“, sagt Robert Jesske. „In 15 Minuten war ich durch. Danach hatte ich die Chance, zum Friseur zu gehen.“ Das Testzentrum am Alten Markt hat derzeit regen Zulauf. Es bewältigt täglich deutlich mehr Tests, als das Testzentrum am Krankenhaus West.

Adriana Duhnke in ihrem Second-Hand-Landen „re:mode“ Quelle: Barbara Waretzi

Aktuell sind es auf dem Markt 375 Tests pro Tag, am Real in Andershof sind es 120 pro Tag und am Krankenhaus West 125 pro Tag. „Das breitere Angebot an PoC-Testmöglichkeiten in Stralsund macht sich in sinkenden Zahlen am Corona-Testzentrum am Krankenhaus West bemerkbar“, sagt Mathias Bonatz, Sprecher des Helios-Hanseklinikums, das die drei Zentren betreibt.

Gleichzeitig steige am Krankenhaus jedoch die Nachfrage nach PCR-Tests. Am Montag hätten die Kollegen dort über 270 PCR-Abstriche vorgenommen. „Das war der bisherige Höchststand an einem Tag seit Beginn der Pandemie“, sagt Bonatz. Zurückzuführen sei die Zahl unter anderem auf die vergangenen Freitag beschlossenen Regelungen für Kita-Kinder.

Neues Testzentrum am MMZ-Möbelmarkt

Auch die Zahl der Testzentren in Stralsund steigt stetig. Zuletzt eröffnete am Mittwoch eines am MMZ-Möbelmarkt in Andershof. Damit soll das Zentrum am Real entlastet werden. Das neue Zentrum wurde gleich am ersten Tag 32 Mal in Anspruch genommen und soll auch geöffnet bleiben, falls ein harter Lockdown kommt.

Nur noch 10 Prozent der Kunden gehen Shoppen

Dramatische Zahlen liefert Torsten Grundke, Vize-Präsident der IHK und Chef des Stralsunder Media Marktes. „Nur noch 10 Prozent der Kunden kommen in die Läden“, sagt er. „Dadurch ist der Betrieb der Geschäfte nicht mehr wirtschaftlich.“ Von der aktuellen Politik sieht er die Händler im Stich gelassen – und findet dafür deutliche Worte. „Wir haben Klick und Click mitgemacht, wir haben das Testen mitgemacht. Doch nun werden wir geschlachtet. Dabei sollte die Politik den Blick endlich mal auf das Private richten, dort befinden sich laut RKI die Infektionstreiber, nicht auf den Ladenflächen.“

„Bleib loyal und kauf lokal“ – auf dieses Motto setzt weiterhin Adriana Duhnke, Besitzerin des re:mod Second-Hand-Shops. Ihr Appell: „Überwindet euren inneren Schweinehund und lasst euch testen.“ Sonst würde die Wertschöpfung fast ausschließlich zu großen Ketten ins Netz abwandern. Auch bei ihr leidet das Geschäft unter der Testpflicht. Jeden dritten Kunden muss sie wegschicken, weil er keinen Test vorweisen kann. „Einen Shopping-Trip plant man eben nicht großartig. Man bummelt und kauft spontan schöne Dinge“, sagt sie und hofft, dass sich der Gang zu den Testzentren etabliert.

Von Barbara Waretzi und Kay Steinke