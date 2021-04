Seit auch Hausärzte in MV Corona-Impfungen verabreichen dürfen, stehen die Telefone in den Stralsunder Praxen nicht mehr still. Um den Praxisalltag nicht zu beeinträchtigen, impfen manche Ärzte in Extra-Schichten außerhalb der regulären Sprechstunde. Doch wie schnell bekommt man überhaupt einen Termin? Und wie genau ist der Ablauf?