Stralsund

Die kleinen Sternsinger der Hansestadt werden am 6. Januar nicht wie traditionell in den Jahren zuvor durch Stralsund ziehen, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. „Wir haben lange überlegt, wie wir die Kinder bei der Entsendung vor dem Corona-Virus schützen können“, sagt Christoph Lehnert, Pastor der Gemeinde von St. Marien.

Gottesdienstbesucher erhalten ein Segensband

Das Ergebnis: Statt des Sternsinger-Umzugs wird es nun am 10. Januar, 10 Uhr, in St. Marien unter den Hygiene-Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einen Sternsinger-Gottesdienst geben. Wie Lehnert betont, werden die Gottesdienstbesucher den Segen 20* C+M+B* 21 für dieses Jahr, der sonst traditionell mit Kreide auf den Rahmen der Haustür geschrieben worden wäre, an diesem Tag als Segensband erhalten. Diese wurden unter den aktuellen Bedingungen extra angefertigt.

Von Jörg Mattern