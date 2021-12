Stralsund

Für Gero Szepannek, Professor für Statistik, Wirtschaftsmathematik und maschinelles Lernen an der Hochschule Stralsund, gehörte das Thema Corona bisher nicht zu seinem Forschungsgebiet. Doch auch Spezialkenntnisse, wie er sie hat, können in Pandemiezeiten gefragt sein. So war Szepannek jüngst als Datenanalyst an einem Projekt mehrerer Universitäten beteiligt, in dem Patientendaten aus drei Krankenhäusern in Österreich und einem in Stockholm ausgewertet wurden.

Herausgekommen ist ein Modell, mit dem errechnet werden kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Corona-Patienten in stationärer Behandlung die Infektion überleben oder nicht. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse soll in Kürze erfolgen.

Alle 24 Jahre verzehnfacht sich die Sterbewahrscheinlichkeit

Eine auf den ersten Blick wenig überraschende Erkenntnis: Je höher das Alter, desto höher ist die Sterbewahrscheinlichkeit. Doch Szepannek kann es nun mit konkreten Zahlen untermauern. „Wer älter als 80 Jahre ist, bei dem liegt die Sterbewahrscheinlichkeit bei 50 Prozent und höher.“ Errechnet hat der Stralsunder auch: „Alle 24 Jahre verzehnfacht sich die Chance, an Corona zu sterben.“ Ein Senior von 70 Jahren ist also 100-mal gefährdeter als ein Student in seinen Zwanzigern.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Modell arbeitet mit Variablen, die in Krankenhäusern routinemäßig erfasst werden: Alter, ob Fieber bei der Einlieferung vorlag sowie verschiedene Gesundheitsdaten (Lactatdehydrogenase, Thrombozytenzahl, C-reaktives Protein und Kreatinin). Somit könne ein „sofortiger und flächendeckender Einsatz als Entscheidungshilfe für eine frühere Entlassung von Niedrigrisikopatienten zur Entlastung des Gesundheitssystems ermöglicht“ werden, schreiben die Wissenschaftler in einer vorab veröffentlichten Zusammenfassung. Eine weitere mögliche Anwendung: Hilfestellung bei der Triage – also in der Frage, welcher Patient behandelt wird, wenn zu wenig Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Omikron ist noch nicht betrachtet worden

Allerdings hat das Modell auch zwei Schwächen. Zum einen ist die Zahl der ausgewerteten Datensätze mit rund 1000 relativ gering. Je mehr es sind, desto genauer können Ergebnisse sein, die so ein Modell ermöglicht. Zum anderen sind Corona-Patienten betrachtet worden, bei denen die ursprüngliche oder die Alpha-Variante (B.1.1.7) nachgewiesen wurden. Es gibt Hinweise darauf, dass die bald auch hier vorherrschende Omikron-Variante zu milderen Verläufen und geringeren Todeszahlen führen könnte.

Müsste das Modell also aktualisiert werden? „Ja, unbedingt. Für Omikron kann es nur Indizien liefern. Sobald man neue Daten hat, müssen wir schauen, wie das Risiko aussieht. Zurzeit wissen wir es noch nicht“, sagt Szepannek. „Aber wir wissen, welche Parameter wir ändern müssen. Eine Grundlage ist geschaffen.“

Von Kai Lachmann