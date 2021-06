Stralsund

Er hatte selbst Corona, seine Modeläden auf der Insel Rügen waren in den vergangenen 14 Monaten nur fünf Monate geöffnet, seine Ferienappartements blieben verwaist: Der Rügener Unternehmer Ulf Dohrmann erlebte die Pandemie von all ihren Schattenseiten. Im Frühjahr stieg er in den Großhandel von Schnelltests ein. Heute, mit dem lange ersehnten Start der Tourismussaison, eröffnet er ein Testzentrum: Verkehrsgünstig gelegen in Stralsund an der Rügenbrücke vor der Auffahrt auf die Insel Rügen. Bis zu 3000 Tests sind hier möglich, kontaktarm als Drive-In mit bis zu acht Spuren für eine zügige Abfertigung.

Urlauber auf Corona testen, bevor sie die Insel Rügen betreten

„Klar bin ich Geschäftsmann“, sagt Dohrmann über den Einstieg in die neuen Geschäftsfelder. Aber er sehe vor allem eine Verantwortung gegenüber der Insel. „Die Gäste abfangen und testen, bevor sie Rügen betreten.“ Dies schaffe Sicherheit für Urlauber, Insulaner und letztendlich auch für die Tourismusbranche. „Wir haben gesehen, was auf Sylt passiert ist.“ Nach Corona-Nachweisen bei Angestellten einer Bäckerei wurden dort mehr als 1000 Kontaktpersonen identifiziert. Möglicherweise hatten Urlauber das Virus in die touristische Modellregion eingeschleppt. Die negativen Testergebnisse müssen erst in den Hotels vorgelegt werden.

Kritik an Zickzack-Kurs der Landesregierung in MV

Ob sich das Stralsunder Testzentrum wirtschaftlich rentiert oder sogar zu einem Minusgeschäft wird, kann Dohrmann nicht abschätzen. „Es gibt keinerlei Verlässlichkeit durch die Landesregierung“, schimpft er über den Schlingerkurs bei den touristischen Öffnungszenarien. „Ich bin im höchsten Maße verärgert.“ Öffnung zu Pfingsten? Fehlanzeige. Mitte Juni? Es wurde letztendlich der 4. Juni, mit der Ankündigung, dass Gäste alle 72 Stunden einen frischen Test vorweisen müssen. Vor drei Tagen sei dann mit der Lockerung des Testregimes die Rückwärts-Rolle gekommen. Urlauber, die keine Gemeinschaftsräume nutzen, benötigen nur bei der Anreise einen negativen Test. „Es gibt nur ein links oder rechts, aber keine Fahrspur in der Mitte“, kritisiert der Geschäftsmann die Schweriner Entscheidungen.

Dohrmann ist für das Testzentrum mit 140 000 Euro in Vorleistung gegangen

Mit 140 000 Euro ist Dohrmann für das Testzentrum in Vorleistung gegangen, für das Zelt, für Toilettencontainer, für die über eine Zeitarbeitsfirma rekrutierten Mitarbeiter. Für 75 000 Euro habe er Tests eingekauft, die er als kostenlose Bürgertests fallgenau über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) abrechnen wird. Die KV fungiert bei der Abrechnung allerdings nur als Durchlaufposten. Eine Sprecherin verwies auf das Bundesamt für Soziale Sicherung. Der Bund zahlt pro Test zwölf Euro plus sechs Euro Sachkosten pro Test-Kit. Den großflächigen Testbetrug in Corona-Schnelltestzentren, der in der vergangenen Woche aufgedeckt wurde, verurteilt er als „kriminellen Schindluder“.

Hervorragende Unterstützung durch Kreis und Stadt

Dohrmann hofft, dass alles klappt, die Kosten – wie vereinbart – beglichen werden und sich die Urlauber testen lassen. Vor allem hofft er, dass die Landespolitik nicht in zwei Wochen mit einem neuen Vorschlag – der weiteren Lockerung der Testpflicht – um die Ecke kommt. „Man baut sein Geschäftsmodell ja auf einem bestimmten Rahmen auf. Und der muss verlässlich sein.“ Landkreis und die Stadt hätten ihn organisatorisch hervorragend unterstützt. Vom Land aber könne er das nicht behaupten. Dohrmann ist Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes in Binz. In einer Mail hat er bei CDU-Kreischef und Gesundheitsminister Harry Glawe seinen Frust abgelassen. Eine Antwort hat Dohrmann nicht erhalten.

Tourismuswelle in MV wird langsam anrollen

Der Landestourismusverband rechnet für Freitag nicht mit dem großen Gästeansturm. Die Welle werde langsam anrollen, sagt Geschäftsführer Tobias Woitendorf. Entsprechend könnten auch die Teststrukturen angepasst werden. Dass das Land von der 72-stündigen Testpflicht abgerückt sei, begrüßt der Verband. Für die, die Testzentren unter anderen Prämissen konzipiert haben, sei das möglicherweise enttäuschend und ärgerlich, so Woitendorf. Entstanden sei jetzt aber ein praktikables und gerechtes System, das Urlauber den Einheimischen gegenüber nicht schlechter stelle.

Von Martina Rathke