Corona-Verstöße durch Jugendliche in Stralsund: „Wer will schon isoliert in der Buchte hocken?“

Stralsund

Treffen mit Freunden und auch Feiern sind im Lockdown verboten. Dennoch treffen sich immer wieder besonders junge Menschen im öffentlichen Raum der Hansestadt. Laut Amtsgericht Stralsund entfallen rund zwei Drittel der entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren auf die junge Klientel. Besorgniserregend scheint besonders die Entwicklung am Frankenteich zu sein.

Laut Anwohnern des Wulflamufers ist das „Gebrülle, Getrinke und die laute Musik“ der Jugendlichen dort längst zu einem Ärgernis geworden. Die Debatte um Lärmbelästigung, Vermüllung und Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen spaltet jedoch die Leserschaft. Sie fordern auf der einen Seite entschiedenes Vorgehen der Polizei – aber auch, dass man den jungen Menschen wieder einen Treffpunkt bieten muss.

„Randale ist nicht zu tolerieren“

„Randale, Verunreinigung und Zerstörung durch Jugendliche oder andere Gruppen sind nicht zu tolerieren und zu ahnden“, schreibt Fritz Gaikowski in einem Leserbrief. „Aber geben wir gerade jungen Leuten in dieser schwierigen Zeit die Möglichkeit, sich sinnvoll zu treffen und zu betätigen? Jeder Vereinssport ist untersagt. Obwohl es genug Sportarten gibt, wo auch die geltenden Hygieneregeln eingehalten werden können.“ Was für die Profis gilt, sollte aus seiner Sicht auch für die Hobbysportler gelten. „Der Profitgedanke spielt in der heutigen Zeit wohl die dominierende Rolle. Dabei sind Sportstätten für alle da. Aber in erster Linie für die jungen Leute und Vereinsarbeit.“

Hansestadt sollte Jugendlichen Sport ermöglichen

Gaikowski sieht unter anderem Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in der Verantwortung. „Für eine gerechtere Regelung sollten sich das Amt für Schule und Sport unserer Stadt, der Sportausschuss, der OB und überhaupt die Politiker einsetzen. Dann haben wir vielleicht auch wieder die Jugend so, wie wir ‚Alten‘ es uns wünschen würden.“

Leserin: „Auch Angler schärfer kontrollieren“

Eine Leserin, die die OZ Stralsund via Anruf kontaktierte, setzte jedoch noch einen drauf. „Nicht nur die Jugendlichen sollten schärfer kontrolliert werden, sondern auch die Angler.“ Besonders schlimm sei es während der jetzigen Heringssaison. „Die Angler stehen dicht an dicht – und nehmen die Fische teilweise auf der Mole oder am Stadthafen aus. Mir sind sogar Schuppen ins Gesicht geflogen“, poltert sie.

Auf Facebook: Verständnis für Situation der Jugendlichen

Auf Facebook läuft die Debatte hingegen in eine andere Richtung. „Mörder und Verbrecher müssen freigelassen werden, weil Gerichte überlastet sind, aber wegen solcher Lappalien wird überreagiert“, schreibt dort Sieglinde Peter und schiebt hinterher: „Lachhaftes, armes Deutschland“.

Auch Monique Beck schlägt sich auf die Seite der Jugendlichen: „Ich wäre in dem Alter nicht anders gewesen“, kommentiert sie. „Wer will schon die beste Zeit seines Lebens isoliert in der Buchte hocken? Es sind junge Menschen, die wollen leben und das Leben genießen.“ „Ist doch normal, dass man in dem Alter mit seinen Leuten rauswill“, sagt Hannes Schirrmeister. „Man kann nicht erwarten, dass alle friedlich zu Hause bleiben – eingesperrt wie die Tiere.“

„Wer soll es den jungen Leuten verdenken?“, kommentiert Gabriele Ela Spindler. Und weiter: „Sie wollen nicht zu Hause vergammeln. Sie brauchen es. Dann werden sie auch noch bestraft, pfui Teufel.“

„Hätten sich lieber im Aldi treffen sollen“

Einige Facebook-Nutzer nehmen die Geschichte jedoch auch mit Humor. „Hätten sich mal lieber im Aldi treffen sollen“, meint Corina Borchert. „Oder bei Norma“, ergänzt Stephan Wosch. „Oder bei Kaufland in der Stehbierhalle“, wettert Ulle-Indianer On Tour. Und FB-Nutzer Kevin Ha Oder So resümiert: „Tja, nächstes Treffen dann zwischen Pudding und Tiefkühl-Pizza.“

Von kst