Stralsund

Punkt 7 morgens im Stralsunder Landratsamt. Während sich so mancher erst langsam aus dem Bett bewegt, brennt im Erdgeschoss des riesigen Verwaltungsgebäudes am Carl-Heydemann-Ring schon Licht. Das Gesundheitsamt beginnt den Dienst.

Wie fast immer in den letzten 21 Monaten wird es ein Tag mit Abstrich-Team, Krisensitzung, Marathon-Beratung an der Hotline, so genannten Ermittlern und IT-Herausforderungen. Denn 260 Fälle werden im Laufe dieses Tages aus den Laboren gemeldet. Neuer Rekord.

7 Uhr: Abstrich-Team legt los

7.05 Uhr. Die Oberstabsgefreiten Uwe Krüger (29) und Nando Thöns (36), beide sind Panzergrenadiere im Bataillon 411 in Viereck bei Torgelow, bekommen eine Liste in die Hand gedrückt. 56 Namen aus dem Tribseeser Pflegeheim stehen drauf, dazu noch ein paar Einwohner aus der Ribnitzer Ecke. Auch Anja Schnack, Mitarbeiterin im Landesamt für Gesundheit und Soziales, ist inzwischen reingeschneit. Sie zieht den Mantel gar nicht erst aus. „Wir drei fahren jetzt nach Tribsees und dann weiter über den ganzen Darß, werden dort Abstriche nehmen“, sagt die gelernte Krankenschwester. Da kommen pro Tag schon 200 Kilometer zusammen.

Hygieneinspektor Mathias Kutschke bringt den beiden Soldaten Nando Thöns (l.) und Uwe Krüger (M.), die zum Abstrich-Team gehören, die Listen für den Tag. Diesmal stehen rund 60 Tests in Tribsees und Ribnitz an. Quelle: Ines Sommer

Doch bevor das Abstrichteam, das gezielt in der ländlichen Region eingesetzt wird, loslegt, machen die Drei noch fix einen Test. Negativ. Dann schnappen sie sich die Kisten mit Tests und Schutzkleidung mit Vollvisier und rauschen im Dienstwagen davon. Sie werden später die Abstrichröhrchen noch in die Labore bringen, bevor es für die Zeitsoldaten am Abend in die Marinetechnikschule geht, wo sie untergebracht sind.

8 Uhr: Über 100 Befunden sind da

Kurz nach 8 Uhr zwei Büros weiter sitzt Mathias Kutschke vor zwei Bildschirmen. Seitenweise Laborbefunde hat er vor der Nase. „Seit gestern Abend sind 105 positive Testergebnisse eingegangen“, sagt er. Im früheren Leben hat der Hygieneinspektor Kontrollen durchgeführt, nahm Wasserproben oder kümmerte sich um Schimmelbefall oder Ratten-Plage.

Aber jetzt ist Corona, und da wurde der 40-Jährige im Gesundheitsamt zur Schnittstelle zwischen Technik und Fallermittlern. Er kennt sich aus mit den Corona-Systemen Sormas und Demis, hält die Verbindung zu Laboren, Instituten und Landesbehörden. 12600 Befunde sind seit Sormas-Einführung im Februar eingetrudelt. Hauptsächlich aus vier Laboren: MVZ Stralsund, Medicus Rostock und zwei Einrichtungen aus Greifswald.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinter jedem Namen wird der Befund als „Erregernachweismeldevorgang“ gespeichert. Was ziemlich bürokratisch klingt, gibt im Detail Aufschluss über die Virenlast. Manche Proben werden tiefgehender untersucht, um Infos über Varianten und deren Ausbreitung zu bekommen. Der Hygieneinspektor organisiert, koordiniert und improvisiert. Weil ein Fax ans Testzentrum einfach nicht durchgehen will, E-Mail an die Zieladresse nicht funktioniert, muss ein Mitarbeiter die Liste persönlich ins Krankenhaus West bringen.

Gleich nebenan ist Erik Gustmann kaum zu sehen. Vor ihm liegt ein Riesenstapel Papier. „Das sind 5000 Schreiben – Genesenen-Nachweise und Quarantäne-Anordnungen von einer Woche“, erklärt der 21-Hygieneinspektor, bevor er den Packen zum Verschicken in die Poststelle bringt.

9 Uhr: Krisenstab tagt

Eine Etage tiefer, im Keller des Hauses, haben Vertreter von Rechts- und Ordnungsamt ebenso Platz genommen wie Gesundheitsamtsmitarbeiter und oberster Impfmanager. Es geht um Regeländerungen, aber auch um ganz konkrete Fragen. „Ein Einwohner möchte unbedingt mit Johnson und Johnson geimpft werden, geht das“, fragt einer. „Wir haben alle Impfstoffe da“, antwortet Impfmanager Markus Zimmermann. Andere Probleme der letzten Tage: Wie lange gilt ein Genesenen-Schein? Sechs Monate, danach gilt derjenige wieder als ungeimpft. Darf ein Mann zu Weihnachten in seine Ferienwohnung auf Rügen? Er darf, denn die Wohnung gehört ihm, er beherbergt nicht.

Pro Woche 1000 Corona-Fälle 3.3.2020 – dieses Datum wird Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen, nie vergessen. Da wurde im Landkreis der erste Corona-Fall gemeldet. „Mein Corona-Tagebuch hatte schon am 26. Februar den ersten Eintrag, da fanden hier die ersten Beratungen statt. Damals ging es um Exel-Tabellen für die Datenerfassung. Heute haben wir dafür ein Extra-Programm.“ Nie hätte er damals gedacht, dass wir 21 Monate später 60 Mitarbeiter zählt das Gesundheitsamt in normalen Zeiten. „Ganze drei Leute haben wir für den Infektionsschutz. Bisher hieß das, die Hygieneinspektoren kümmern uns um TBC, Salmonellen, Noro-Viren, Legionellen oder auch den Grippeviren. All diese Krankheiten sind ja meldepflichtig“, sagt Dr. Susanne Reuther, Vize-Chefin der Kreis-Behörde. Im Moment sind 105 Männer und Frauen (mit Bundeswehr und anderen Helfern) in der Pandemiebekämpfung engagiert. Im Stralsunder Landratsamt helfen 13 Uniformierte vom Grenadier-Bataillon 411 in Viereck bei Torgelow – und das auch Heiligabend und Silvester. Sie gehören zu den landesweit 200 Soldaten, die beim Testen, Impfen oder in Altenheimen unterstützen. Wer Fragen hat, kann sich hier Rat holen: per Mail unter FD33@lk-vr.de oder unter der Hotline 03831/357 4950.

„Es gibt Beschwerden aus Testzentren. Da sollen Leute 2,50 zuzahlen, weil die Betreiber nur 3,75 von den Krankenkassen bekommen, die Tests aber inzwischen im Einkauf viel teurer sind. Meistens um die 4,50 Euro. Ich habe das mit der Kassenärztlichen Vereinigung besprochen: Das ist unzulässig“, gibt Michaela Kneese, als Zahnärztin eigentlich in Nordvorpommern für die Zahn-Untersuchungen in Kitas und Schulen verantwortlich, ihre Infos weiter.

Was früher der IT-Schulungsraum war, ist heute die Corona-Kommunikations-Schaltzentrale. Nach der Sitzung des Corona-Stabs haben hier wieder die verdienten „Telefonierer des Volkes“ das Sagen. 5 Frauen und ein Mann sitzen an der Hotline und kümmern sich um die Sorgen der Bürger. Auch die per Mail gestellten Fragen müssen beantwortet werden. „Muss mein Hotelpool auch schließen? Meine Jüngste ist positiv, darf die Schwester in die Schule? Fragen aller Art erreichen uns“, sagt Steffi Peschel, die heute im Kommunikationskeller aushilft.

„Wir sind hier die Schnittstelle zu den Einwohnern. Auch wenn man denkt, die Leute müssten nach so vielen Monaten Corona eigentlich Bescheid wissen, sind sie doch, wenn sie betroffen sind, sehr unsicher und besorgt“, weiß Michaela Kneese. Die 36-Jährige managt das Kommunikationsteam, kümmert sich um Spezialfälle wie Reiserückkehrer aus Südafrika, bespricht heikle Nachfragen mit den Kollegen von der Fallermittlung.

11 Uhr: 150 Fälle sind bereits bei den Ermittlern

Susanne Rzepczak hat die neuen Fälle, die Zahl der Labormeldungen ist in den letzten Stunden auf 150 gestiegen, aufgeteilt auf die Fallermittler. So nennt man die Mitarbeiter – viele kamen erst im Zuge der Pandemie ins Gesundheitsamt – die alle neuen Covid-19-Patienten anrufen. „Es gab Tage, da hatte eine Mitarbeiterin 30 bis 40 Fälle auf dem Tisch. Das ist kaum zu schaffen“, weiß die junge Frau. Wegen Krankheit und Urlaub sind an diesem Dienstag nur sechs Ermittler im Dienst, hinzu kommen Kollegen in den drei Außenstellen. Zum Glück gibt es noch die Unterstützung von der Bundeswehr und den Scouts. Letztere halfen in den ersten drei Wellen bei der Kontaktverfolgung. Jetzt unterstützen sie bei allen anderen Arbeiten. Alles läuft Hand in Hand, ruhig und koordiniert.

Arbeiten seit 2010 zusammen. Gesundheitsamtsleiter Jörg Heusler und seine Stellvertreterin Dr. Susanne Reuther. Quelle: Ines Sommer

„Die Kontaktverfolgung mussten wir schon lange aufgeben. Bei 1000 Corona-Infizierten pro Woche ist das nicht zu schaffen. Wir konzentrieren uns darauf, die positiv Getesteten anzurufen. Sie bekommen dazu schriftlich noch einmal alle wichtigen Informationen. Laut Allgemeinverfügung sind die dann verpflichtet, all ihren Kontaktpersonen selbst Bescheid zu geben. Das ist nicht schön, aber wir können es ja nicht ändern“, sagt Jörg Heusler. Der Leiter des Gesundheitsamtes berichtet, dass andere Ämter mit Inzidenzen über 1000 nicht mal mehr das schaffen...

13 Uhr: Telefonmarathon in vollem Gange

„Die Kinder sind topfit, und ich bin nur ein bisschen erkältet“, sagt eine junge Mutti aus Putbus am Telefon, als sie von Ina Kabbani hört, dass alle in der Familie Corona haben. „Ich kann mir das nicht erklären. Was muss ich denn jetzt machen“, fragt sie unsicher. „Bleiben Sie bitte zu Hause. Bis zum 27. Dezember, bis dahin nur mal frische Luft schnappen bis zum Gartenzaun. Schule fällt für die Kinder erst mal aus“, zählt die Landkreismitarbeiterin die wichtigsten Dinge auf.

Ina Kabbani ist Fallermittlerin. Doch die 52-Jährige, die viele Jahre in der Gastronomie auf Sylt gearbeitet hat, füllt nicht nur den Standard-Fragebogen aus, sondern berät, gibt Trost. „Manche sind so verzweifelt, dass sie weinen. Da können wir nicht einfach unsere Fragen runterrasseln und auflegen. Oft sind wir der einzige Kontakt zur Außenwelt. Deshalb rufen wir gerade Ältere oder Alleinlebende noch mal an und fragen, wie es ihnen geht. Ich habe auch schon den Notarzt gerufen.“

Old School: Mathias Kutschke will ein Fax senden, doch es geht nicht durch. Quelle: Ines Sommer

Dreimal geimpft – und doch erwischt

Dreimal geimpft und den Grippeschutz geholt, und doch ist eine 80-Jährige von Rügen positiv getestet worden. „Ich kam mit dem Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus, ich hatte so ein Herzrasen. Die haben mich gründlich untersucht, und dann stellte sich raus, ich habe Corona. Dabei habe ich vor zwei Wochen erst die 3. Spritze bekommen“, erzählt die ältere Dame ganz aufgeregt und berichtet detailliert ihre Krankengeschichte. Ina Kabbani kommt kaum zu Wort, fragt aber so lange und ruhig nach Reisen und Kontakten, bis die Oma von ihrer Enkelin erzählt...

Ein anderer Covid-Fall hat in den Büros den ganzen Tag hohe Wellen geschlagen. Ein Obdachloser in Stralsund soll Corona haben, ist aber nicht auffindbar. Angeblich hätte das Gesundheitsamt gesagt, der Mann solle das auf der Straße aussitzen. Amtsleiter Jörg Heusler schüttelt energisch den Kopf. „Das sagt definitiv keiner von uns.“ Der Mann wollte zum Entzug ins Krankenhaus, dort wurde er getestet und konnte wegen des Negativ-Ergebnisses nicht aufgenommen werden. Da der junge Mann psychisch krank ist, könnte eine Einweisung über diese Fachrichtung erfolgen, dachten die Ermittler. Selbst den Betreuer bekamen sie ewig nicht an die Strippe.

Was passiert mit dem obdachlosen Corona-Kranken?

Gegen 15.30 Uhr dann die erlösende Nachricht „Es stellte sich ’raus, dass der Betroffene nicht obdachlos ist. Wir haben jetzt den Betreuer gebeten, sich um den Mann zu kümmern und daraufhin zu wirken, dass er in seine Wohnung zurückkehrt und auch dort bleibt“, sagt Jörg Heusler. Der 54-Jährige stammt von der Insel Rügen und bildet seit 2010 gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Dr. Susanne Reuther (51) das bei den Mitarbeitern ebenso beliebte wie fachlich anerkannte Führungsduo im Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen.

Es ist 16 Uhr. Während die Ermittler ihre Stapel abgearbeitet haben und es langsam ruhiger wird auf den Amtsfluren, ist eine Kollegin noch am Wirbeln. „Einer muss ja auch noch die normale Arbeit unserer Behörde erledigen“, sagt sie lachend und verweist auf einen Wartenden, der wegen einer Arbeit im Ausland gegen Malaria und Co. geimpft werden will.

Von Ines Sommer