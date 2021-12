Corona-Warnstufe „Rot plus“: Hat der Stralsunder Zoo noch auf?

Stralsund

Die Hansestadt Stralsund möchte den Kindern in der Adventszeit trotz Corona Freude spenden. Zwar sind Freizeitaktivitäten durch die Corona-Warnstufe „Rot plus“ in Vorpommern-Rügen derzeit stark eingeschränkt, dennoch kann man einiges erleben. So hat der Zoo Stralsund weiterhin geöffnet – wenn auch mit Einschränkungen.

Für die Adventszeit hat sich das Zoo Team unter dem Motto „Tanne kann jeder, ein meterhohes Weihnachtsgesteck gibt es jedoch nur im Stralsunder Zoo“ – etwas besonders ausgedacht. Neben bunten Lichtern, einer geschmückten Tanne und sechs kleinen Wichteln wollten das Zooteam und die Zoofreunde Besucher mit etwas ganz Besonderem überraschen. Dafür haben sie sogar 17 kleine Fachleute zu Rate gezogen. Nicht etwa die Heinzelmännchen, sondern Kinder aus der Kita „Am Grünhain“.

Außenbereiche des Stralsunder Zoos bis auf Weiteres geöffnet

„Wir haben uns kleine Fachleute eingeladen und eine Weihnachtsbaumvariante geschmückt, die jedes Jahr wieder zum Einsatz kommen kann“, erklärt die Zooschulleiterin Katja Barthel. Eine normale Tanne hätte riesig sein müssen auf dem Vorplatz des Ackerbürgerhauses überhaupt aufzufallen. „Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Alternative zu einem gewachsenen Baum zu schaffen“, führt die Leiterin weiter aus.

Schließlich dürfen die Außenbereiche des Stralsunder Zoos bis auf Weiteres geöffnet bleiben. Lediglich eine Maskenpflicht im Kassenbereich sowie die 2G-Regelung sind einzuhalten. Alle weiteren Innenbereiche des Zoos sind jedoch geschlossen. Die Öffnungszeiten in der Wintersaison – also von November bis Februar – liegen bei 10 Uhr 16 Uhr.

Neue Weihnachtstradition: Essbarer Baumschmuck für wilde Vögel

So befindet sich im Herzen der Anlage ein rund sieben Meter hohes Weihnachtsgesteck aus Holz. Damit das Gestell auch ohne grüne Zweige nicht leer aussieht, haben die Kinder zusammen mit den Zoomitarbeitern Salzgebäck, Popcorngirlanden und Holzfiguren gebastelt und aufgehängt. Den schönen „Baum“ dürfen aber nicht nur die Besucher bewundern, auch frei lebende Vögel sollen ihren Spaß haben – den Baumschmuck haben diese zum Fressen gern. Das haben die Kita-Kinder einstimmig entschieden.

Diese Idee fand auch im Stralsunder Zoo großen Anklang, sodass die neue Tradition fortgeführt werden soll. Jedes Jahr zum Nikolaustag, den 6. Dezember, dürfen die kleinen Zoogäste das wiederverwendbare Baumgestell mit essbaren Schmuck ausstatten, damit auch die wilden Tiere eine schöne Weihnacht haben. Schon heute startet die Suche nach passenden Ideen für das nächste Jahr. Die Mitarbeiter des Zoos freuen sich über Bastelanleitungen und inspirierende Fotos an zoo-verwaltung@stralsund.de.

Von Barbara Waretzi