Vorpommern-Rügen

Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten künftig die nochmals schärferen Corona-Regeln der Warnstufe Rot plus. Damit muss auch der Stralsunder Weihnachtsmarkt vorzeitig schließen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung sei derzeit in Arbeit, sagte Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises am Montag auf Anfrage. Ob die Regeln ab Dienstag oder gegebenenfalls erst ab Mittwoch greifen, sei noch nicht klar. Zielsetzung sei ein Inkrafttreten ab Dienstag.

Der Landkreis lag am Sonntag den siebten Tag in Folge auf der Corona-Stufenkarte des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) im roten Bereich. Damit können in Abhängigkeit von der Auslastung des Gesundheitswesens nochmals schärfere Regeln verhängt werden, die bereits in der Hansestadt Rostock, dem Landkreis Rostock und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten. Dort bleiben etwa Museen, Theater und Kinos geschlossen. Was nun nun in Vorpommern-Rügen schließen muss.

Was passiert mit den Weihnachtsmärkten?

Sobald die Regeln greifen, müssen die Weihnachtsmärkte im Landkreis schließen – auch wenn sie über ein ausgetüfteltes Test- und Besucherlenkungskonzept verfügen. Davon betroffen sind die Weihnachtsmärkte in Sassnitz, Binz und Stralsund.

Können Weihnachtskonzerte stattfinden?

Schlechte Aussichten. Kinos, Theater und Konzerthäuser müssen zunächst schließen, bis sich die Situation entspannt. Auch andere Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel Indoorspielplätze und die Innenbereiche von Freizeitparks. Spielhallen und Casinos müssen ebenfalls geschlossen bleiben, ebenso wie soziokulturelle Zentren und Literaturhäuser. Chöre dürfen nicht mehr in Innenräumen auftreten.

Was müssen Vereinssportler beachten?

Kinder und Jugendsport darf drinnen wie draußen weiterhin stattfinden, auch das Erwachsenentraining von geschlossenen Gruppen mit bis zu 15 Personen ist weiterhin erlaubt. Im Außenbereich dürfen sogar 25 Personen gemeinsam sporteln. Dabei gelten jeweils die 2G Plus Regeln mit den bekannten Ausnahmen und Testerfordernisse für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Personen, die sich nicht impfen lassen können. Bei Schülerinnen und Schülern genügt ab sofort grundsätzlich der Schülerausweis als Testzertifikat (außer in den Ferien).

Wie sieht es aus mit einem Besuch im Spaßbad oder der Therme?

Schlecht. Schwimm- und Spaßbäder werden für den „normalen“ Publikumsverkehr geschlossen. Schulschwimmen und Vereinsschwimmen kann in geschlossenen Übungsgruppen weiterhin stattfinden, sofern die Übungsgruppen nicht über 15 Teilnehmer haben. Es gilt 2G plus mit den oben genannten Ausnahmen. Fitnessstudios können unter Beachtung der 2G-plus-Regel geöffnet bleiben.

Was müssen Touristen beachten?

Die sogenannte Touristische Infrastruktur ist ebenfalls von den Änderungen betroffen. Das betrifft zum Beispiel Ausflugsfahrten mit dem Schiff oder Reisebusausflüge. Diese können nicht stattfinden. Die Regelungen in der Beherbergung und in der Gastronomie bleiben zunächst so wie sie sind. Für den Restaurantbesuch gilt 2G plus. Touristen müssen geimpft oder genesen sein und bei der Anreise einen Negativtest vorweisen. Dann müssen sich Hotelgäste alle drei Tage testen lassen, bei der Übernachtung in Ferienwohnungen reicht der Negativtest bei der Anreise.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Können Gottesdienste stattfinden?

Zusammenkünfte jedweder Glaubensgemeinschaften drinnen oder draußen sind nach wie vor zulässig. Teilnehmern in Innenräumen müssen geimpft, genesen oder getestet sein. In jedem Fall gilt: Mundschutz auch am Platz! Durch eine Sitzverteilung muss der Abstand von 1,50 Meter gewährleistet werden.

Wie lange gilt die Regelung?

Wird der Landkreis an fünf Tagen in Folge wieder in der Corona-Warnstufe Orange geführt, gelten wieder Lockerungen. Diese aber erst ab dem übernächsten Tag. Mit ganz viel Glück könnte also ab dem 20. Dezember wieder die etwas leichteren Regeln gelten.

Von Anne Ziebarth