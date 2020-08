Corona in Franzburg: Ab Montag wieder normaler Schulbetrieb

Franzburg

Es soll wieder Ruhe einkehren an der Franzburger Schule. Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen hatte die Quarantäne der 40 Schüler und 13 Lehrer für diesen Sonntag bereits aufgehoben, da die Ergebnisse der zwei Corona-Tests bei allen Betroffenen negativ waren. Nun meldete sich auch die Leitung der Müller-Grählert-Schule zu Wort. Der Schulbetrieb soll ab Montag wieder normal laufen, darüber informierte die Schulleiterin Grit Kurtzmann am Sonntag über die Internetseite der Schule. „Wir freuen uns sehr, dass wir alles so gut gemeistert haben. Ich danke vor allem den Eltern für ihre aktive Zusammenarbeit und den Kollegen für das umsichtige Verhalten“, so die Schulleiterin. Alle 7. 8. und 9. Klassen werden damit zum Anfang der Woche wieder zum gewohnten Unterricht erwartet, Abweichung können dem Vertretungsplan entnehmen werden.

Ende von Quarantäne und Home-Schooling

Weil neben rund 40 Schülern auch 13 Lehrer als unmittelbare Kontaktpersonen betroffen waren, herrschte vergangene Woche Lehrermangel an der Schule. Die Klassen 7a und 7b wurden in Quarantäne geschickt, die Klassen 8 und 9 im Home-Schooling unterrichtet.

Infizierter Schüler muss in Quarantäne bleiben

Der 12-jährige 7. Klässer, der am 20. August 2020 positiv auf Covid-19 getestet wurde, wird an dem Unterricht noch nicht teilnehmen. Der Junge wird weiterhin vorsichtig von seiner Familie gepflegt. Die Angehörigen des Erkrankten müssen auch weiterhin in Quarantäne bleiben.

