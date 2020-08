Corona in Franzburg: Dann dürfen Schüler und Lehrer Quarantäne verlassen

Stralsund

Erleichterung in Franzburg: Die Schüler und Lehrer der Martha Müller Grählert Schule können schon am Sonntag (29. August 2020) die Quarantäne wieder verlassen. Dies geht aus einer Mitteilung des Landkreises Vorpommern-Rügen vom Sonnabendnachmittag hervor. Die Begründung: Auch die zweiten Tests bei allen Kontaktpersonen des an Covid-19 erkrankten Schülers fielen negativ aus. Damit ist eine Übertragung des neuartigen Coronavirus auf die Kontaktpersonen an der Schule offenbar rechtzeitig verhindert worden.

Schule wurde zu Abstrichzentrum

Die zweiten Kontrollabstriche waren am Donnerstag angefertigt worden. Die ersten hatte das Gesundheitsamt des Landkreises zusammen mit der Bundeswehr und dem Arbeiter Samariter Bund am Montag unter anderem in der Franzburger Schule entnommen. Die Bildungseinrichtung wurde dafür zeitweise zu einem Abstrichzentrum umgebaut, viele Autos standen dort in Schlange an.

Schulbetrieb ab Montag noch unklar

Nun soll wieder Ruhe einkehren an der Franzburger Schule. Weil neben den rund 40 Schülern auch 13 Lehrer betroffen waren, herrschte vergangene Woche Lehrermangel an der Schule. Die Klassen 7a und 7b wurden Quarantäne geschickt, die Klassen 8 und 9 wurden im Home-Schooling unterrichtet. Wie genau der Schulbetrieb ab Montag aussieht, ist derzeit jedoch noch unklar. Darüber will die Schule am Sonntag informieren.

Familie des Kindes muss weiter in Quarantäne bleiben

Der 12-jährige 7. Klässer, der am 20. August 2020 positiv auf Covid-19 getestet wurde, wird an dem Unterricht noch nicht teilnehmen. Der Junge wird weiterhin vorsichtig von seiner Familie gepflegt. Die Angehörigen des Erkrankten müssen auch weiterhin in Quarantäne bleiben.

