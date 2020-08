Franzburg/Wittenhagen

„Mein Tag war gut“, sagt Anna Zimmermann (13). „So wie jeder andere Schultag auch.“ Am Montag war für die Schülerin der Franzburger Martha Müller Grählert Schule endlich wieder Alltag angesagt – mit gewohntem Unterricht und Pausen auf dem Schulhof.

Doch die vergangene Woche wird die 13-Jährige wohl nicht so schnell vergessen. Wie 40 weitere Kinder und 13 Lehrer wurde sie vom Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen in Quarantäne geschickt. Einer ihrer Mitschüler war an Covid-19 erkrankt, bis heute ist die Ursache dafür unklar.

So nah war die Pandemie noch nie

Die folgenreiche Botschaft erreicht Martina Zimmermann und Tochter Anna vor einer Woche an einem Sonnabend. Sie feiern Jugendweihe bei einer Verwandten. „Wir erfuhren aus dem Internet, dass ein Schüler aus Annas Parallelklasse in ihrer Schule in Franzburg positiv auf Covid-19 getestet wurde“, erzählt die 39-jährige Mutter aus Wittenhagen (Vorpommern-Rügen). Nur wenige Stunden später ruft eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes an und bestätigt den Fall.

So nah war die Pandemie noch nie. Ein mulmiges Gefühl ergreift Besitz von Martina Zimmermann. Ihre 13-jährige Tochter nimmt die Nachricht bis dahin eher gelassen auf. Die Mitarbeiterin aus dem Gesundheitsamt erklärt Mutter und Tochter am darauffolgenden Sonntag via Telefon genau, wie sie sich nun zu verhalten haben. Alle Schüler der siebenten Klassen müssten ab sofort in Quarantäne. „Zunächst bis zum 2. September, denn den letzten Kontakt zu dem erkrankten Schüler hatte Anna 14 Tage zuvor, am 19. August, auf dem Schulhof.“

Klare Regeln vom Gesundheitsamt

In Franzburg musste Anna Zimmermann mit ihrer Mutter zum Corona-Test. Quelle: Kai Lachmann

Das Gesundheitsamt stellt klare Verhaltensregeln auf. Ein Verstoß kann mit hohen Geld- und sogar Freiheitsstrafen geahndet werden. Anna darf das Haus ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes nicht mehr verlassen. Auch Besuch aus einem anderen Haushalt ist nicht mehr erlaubt. Während der Quarantäne muss sie zweimal täglich ihre Temperatur messen, diese und andere etwaige Symptome genau dokumentieren. Außerdem müssen Anna und ihre Mutter genau auflisten, zu wem sie Kontakt hatten. Die 13-Jährige soll jetzt auch im eigenen Elternhaus eine Maske tragen, damit das Ansteckungsrisiko minimiert wird. „Da bekommt man es schon mit der Angst zu tun“, beschreibt Martina Zimmermann.

Am Montag wird Anna in der Schule in Franzburg zusammen mit ihren Mitschülern auf Covid-19 getestet. Bei der Situation bekommt auch das Mädchen ein wenig Angst. Zwar hat sie keinerlei Symptome, doch als sie die Menschen in den Schutzanzügen sieht, die auf dem Schulhof stehen, befällt sie genau das gleiche mulmige Gefühl wie ihre Mutter. „Wir mussten im Auto sitzen bleiben und ein vermummter Mann nahm einen Abstrich aus dem Hals meiner Tochter“, beschreibt die Mutter.

„Zum Glück gibt es das Internet“

Die Schule des Kindes wurde zum Testzentrum. Quelle: Christian Rödel

Einen Tag später meldet das Gesundheitsamt, zu dem Martina Zimmermann nun täglich Kontakt hat, dass die Tests bei allen Franzburger Schülern negativ sind. Doch der Stein, der ihnen von der Seele fällt, ist klein. „Für den Donnerstag wurde ein zweiter Test angeordnet, denn das Coronavirus kann auch erst nach einigen Tagen ausbrechen.“

Mutter und Tochter machen das Beste aus der Quarantäne. Anna hält sich viel in ihrem Zimmer auf und hält über das Telefon Kontakt zu ihren Freunden. Die Eltern von Martina Zimmermann, die im Nachbarhaus leben, gehen auf Abstand. „Man weiß ja nie … wir sind lieber vorsichtig“, beschreibt die alleinerziehende Mutter, die sich vorsorglich bei ihrer Hausärztin testen ließ. Auch ihr Ergebnis fiel negativ aus.

Familie geht untereinander auf Abstand

Die Nachricht wirbelt das Leben der Familie durcheinander. Annas jüngere Schwester darf weiterhin die Schule besuchen. Ihr großer Bruder, der eine Blindenschule in Chemnitz besucht, hingegen nicht. Die Familie geht untereinander auf Abstand. „Da ist man schon froh, dass wir heutzutage genügend Ablenkung durch das Internet haben, ansonsten wäre die Quarantäne mit Kindern wohl noch schwieriger.“ Martina Zimmermann desinfiziert ständig Türdrücker und andere Flächen im Hause und achtet darauf, dass Anna ihre Maske nicht ablegt.

Am Donnerstag findet der zweite Test statt. Anna und ihre Mutter sind aufgeregt und warten bis zum Mittag des kommenden Tages auf das Ergebnis. „Negativ“, sagt sie erleichtert. Für den Sonntag hebt das Gesundheitsamt die Quarantäne wieder auf.

Anna kann raus, braucht auch in den eigenen vier Wänden keine Maske mehr tragen. Am Montag darf sie mit den anderen Schüler sogar wieder zur Schule gehen. Als wäre nichts gewesen. Ein ganz normaler Schultag, wie jeder andere auch, fast jedenfalls.

Von Carolin Riemer und Kay Steinke