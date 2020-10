Kostenlos bis 17:00 Uhr Lehrerin an Schill-Schule in Stralsund positiv auf Corona getestet – 110 Schüler in Quarantäne

Eine Lehrerin der Schill-Schule in Stralsund ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehr als 100 Schüler, Lehrer und weitere Angestellte der Grundschule müssen daher in Quarantäne.