Der zuletzt so rasante Anstieg an Corona-Neuinfektionen im Kreis Vorpommern-Rügen ist zum Wochenende hin vorerst etwas abgeflaut. Laut einer Mitteilung des Gesundheitsamtes des Landkreises stieg die Anzahl der aktiven Infektionen lediglich von 260 auf 272 an. 13 an Covid-19 erkrankte Personen müssen derzeit stationär behandelt werden.

Für die Hansestadt Stralsund wird derzeit keine konkrete Zahl ausgewiesen. Einer Karte, die der Landkreis Vorpommern-Rügen werktags auf der eigenen Homepage aktualisiert, ist aber ein Wert von ungefähr 45 zu entnehmen. Hotspots befinden sich derzeit auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und bei Bad Sülze.

An Schulen häufen sich derzeit die Infektionen. Am späten Freitagnachmittag informierte der Landkreis über „Quarantäne-Anordnungen für Kontaktpersonen“ an der Regionalen Schule Hermann Burmeister in Stralsund und an der Freien Schule Rügen. An der Burmeister-Schule ist ein Schüler positiv getestet worden. 20 Schüler, fünf Lehrer und ein Integrationshelfer müssen getestet werden und somit in Quarantäne.

Zu den jüngsten Fällen im Kreis zählt auch ein Ausbruch am EMA-Gymnasium in Bergen auf Rügen. Dort wurde ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet. Seine Mitschüler sowie vier Lehrkräfte befinden sich nun in Quarantäne.

Insgesamt sind im Landkreis damit 15 Bildungseinrichtungen betroffen. Entspannen müsste sich jedoch die Lage für das „Schulzentrum am Sund“. Für die fünf betroffenen Schüler und die eine Lehrerin endete die Quarantäne zum Ende dieser Woche.

Mehrere Fälle gab es an der Marie-Curie-Schule in Stralsund. Zwei Schülerinnen und eine Lehrerin wurden hier bis Stand Donnerstag positiv getestet. Über ein temporäres Abstrichzentrum wurden hier erst am Freitag die letzten Tests vorgenommen. Betroffen sind die 8., 7. und 4. Klassenstufe. Die Quarantäne dauert hier unterschiedlich lange an.

An der Diesterweg-Schule endet die Quarantäne für die 27 Schüler und 10 Lehrer nach einem Indexfall am 9. November.

Aufatmen an der Stralsunder Hochschule: Die Tests der 27 Studenten und 2 Professoren sind negativ. Hier war eine Studentin erkrankt.

An der Integrierten Gesamtschule Grünthal in Stralsund ist nach einer Schülerin nun auch eine Lehrerin positiv getestet worden. Rund 100 Kontaktpersonen wurden nach dem neuen Befund in Quarantäne geschickt.

