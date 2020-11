Stralsund

Karamellisierter Lachs, Buttermilch-Dinkel-Waffeln oder Gans-to-Go: Dank Stralsunds neusten Lieferdiensten kann man zu Hause derzeit richtig genüsslich schlemmen. Doch die Bars, Cafés und Restaurants liefern aus einem traurigen Grund auf die heimische Couch. Sie kämpfen ums Überleben.

„Geht der Lockdown im Winter so weiter, werden etliche Läden einfach verschwinden“, warnt Rick Mähl, der junge Betreiber des Restaurants Fischermänns auf der Hafeninsel. Eine anhaltende Pandemie könnte also die gesamte Gastroszene in Vorpommern komplett verändern.

Fischermänns to go: Style-Burger und Pommes gefragt

Mähl zählt mit seinem Fischermänns-Projekt zu den „jungen Wilden“. Mit dem ambitionierten Rügener Chefkoch Martin Beck ist er erst im Frühjahr 2020 durchgestartet, direkt nach dem ersten Lockdown. „Die Saison lief richtig gut“, sagt Mähl.

Fischermänns-Betreiber Rick Mähl mit seinem Chefkoch Martin Beck. Quelle: privat

„Wir waren teilweise etliche Tage im Voraus ausgebucht und bringen hier so unseren Traum einer modernen, maritimen Küche an den Gast.“ Können die Gäste nicht ins Fischermänns kommen, kommen die veganen Burger oder der Dorsch in Senfsauce eben zu Ihnen. Mähl und Beck liefern bis nach Devin oder ins „Studentenviertel Holzhausen“.

„Den November ziehen wir so durch. Ein Großteil vom Personal nimmt gerade seinen Urlaub. Noch sind alle motiviert und wollen, dass es weitergeht.“

Glühwein zum Mitnehmen auf der Hafeninsel

Sie hoffen, dass sie glimpflich durch die Krise kommen. Die Speisekarte wurde nach und nach an die Lieferbarkeit angepasst. „Wir gucken, was geht. An einigen Tagen läuft jetzt Glühwein zum Mitnehmen hier auf der Hafeninsel ganz gut. Bratwurst bieten wir jetzt auch an“, sagt Mähl.

„Aber wirtschaftlich ist es nicht, nicht im Vergleich zum Restaurantbetrieb.“ Temporär wurde im Alten Hafenspeicher eine Art Office eingerichtet. Wo sonst die Gäste essen, sitzt nun eine junge Kellnerin mit Headset vor einem Computer. Sie nimmt Bestellungen an. So läuft der Betrieb unter Lockdown-Bedingungen weiter – irgendwie.

Wie etliche andere Gastronomen hofft Mähl auf das Weihnachtsgeschäft. „Für uns wäre das wichtig“, sagt er. „Mir ist aber auch klar, dass die Lockerungen nur kommen, wenn sich die Zahlen bessern.“ Wer als Gastronom gegen ein Virus kämpft, braucht eben einen langen Atem.

Café 66 bringt jeden Sonntag bis zu 50 Frühstücke an den Gast

Schon etwas länger dabei, aber mit ähnlich viel Herz bei der Genusssache: Sara Göhler. Die 31-Jährige aus Minden lebt jetzt seit fast fünf Jahren in Stralsund. Sie kam von Wien an die Ostsee und eröffnete hier mit dem Café 66 ihr eigenes, modernes Kaffeehaus. Unter Normalbetrieb schmeißt sie den für seine Waffelkreationen bekannten Laden sonst mit insgesamt 12 Mitarbeitern, davon sind vier fest angestellt.

Kuchen, Kaffee und Waffeln liefert Cafe-66-Geschäftsführerin Sara Göhler (31). Quelle: Kay Steinke

Unter Coronabetrieb ist sie im Laden jedoch nahezu allein – fast wie in der Gründungsphase. „Die anderen sind in Kurzarbeit oder zu Hause“, sagt sie. „Waffeln to go geht am besten“, sagt sie. „Ob süß, herzhaft oder vegane Falafel-Waffel ist egal. Das Verhältnis ist ausgewogen.“ Hochzeit für Göhler ist der Sonntagvormittag. Da fahren die Café-66-Mitarbeiter bis zu 50 opulente Frühstücksgedecke durch die Hansestadt. „Es besteht zum Glück aus kalten Speisen“, sagt Göhler.

„Daher können wir es gut vorbereiten. Am Samstag geht es los. Da bereiten wir die Aufstriche zu.“ Richtig stressig wird es dann am Sonntag. Aber: „Wir freuen uns, wenn wir viel zu tun haben.“ Dennoch: Ein umsatzstarker Sonntag könne eine schwache Woche nicht ausgleichen. Eine Mitarbeiterin hätte sich bereits umorientiert und würde nun als Erzieherin arbeiten. „Ich weiß nicht, ob uns das Weihnachtsgeschäft helfen würde“, sagt sie. „Danach könnte wieder ein Lockdown kommen. Vielleicht ist es besser, man zieht gleich zwei Monate durch und kann dann wieder richtig loslegen.“

Wer im ersten Lockdown noch geliefert hat, ist im November nun nicht unbedingt noch dabei. Die Brasserie hatte im Frühjahr einen Lieferservice getestet und diesen schnell wieder verworfen. Das Café Südwest befindet sich derzeit im Dornröschenschlaf und die Wasserstoff-Bar bringt derzeit keinen „Wasserstoff“ mehr zu ihren Kunden an die heimische Bar.

Dafür mischen jetzt ganz andere Unternehmen die etablierte Lieferszene mit auf. Ganz neu: Roots ’n’ Seeds, das Café im neuen Orangery-Coworkings-Space. Bowls, Bagels und hausgemachte Limos bekommt man so auch an den Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden geliefert. Noch ist das Café ein echter Geheimtipp. Schließlich wurde es erst kurz vor dem Lockdown eröffnet. Gründer Dominik Groenen arbeitet jedoch an einer zügigen Professionalisierung. So sollen Bestellungen bald über Lieferando möglich sein.

Schnelle Schwarzwurzelsuppe fürs Home-Office

Gaumenfreuden für den Arbeitsalltag bieten unter der Woche auch „Die Suppenmacher“. Chef Ralf Kasten hat die Lieferaktivitäten dank seines Kochs Robert Frenzel (33) deutlich ausgeweitet. Bis 13.30 Uhr nehmen sie nun Bestellungen an und fahren diese von 10 Uhr bis 15 Uhr aus. „Sonst fahre ich nur eine Runde und bin dann im Laden“, sagt Frenzel.

„Jetzt sind es je nach Lage drei bis vier Runden. Unsere Arbeit hat sich verändert. Aber ich fahre das essen gern aus und bin froh, nicht in Kurzarbeit zu sein.“ Die Arbeit am Gast würde Frenzel dennoch fehlen. Chef Kasten bestätigt zwar, dass der Lieferservice funktioniert. Dennoch sei der stationäre Verkauf von „Thymiansuppe mit Dickenbohnen“ und „Schwarzwurzelsuppe mit Sesam“ wirtschaftliche eine andere Nummer.

„Gans to go“: Festschmaus für vier Personen

Damit die lokale Gastwirtschaft bessere Chancen zum Überleben hat, hat auch die Hansestadt Stralsund die Aktion „ Stralsund liefert“ auf der eigenen Website neu aufgelegt. Dort machen unter dem Motto „Seid loyal, kauft lokal!“ bisher sechs Unternehmen mit. Neben der Western-BBQ-Bar Cheyenne und dem italienischen Restaurant Liguori ist dort auch das Café Hühnergott zu finden. Dort hat sich Inhaber Ingo Kaufmann etwas ganz Besonderes ausgedacht „Gans to go“.

Mit diesem speziellen Service will Kaufmann den heimischen Gaumen in der Vorweihnachtszeit verwöhnen. Die Gans wird dabei ofenfertig vier Personen geliefert, mit Gewürz-Rotkraut, Kartoffelklößen und einer Flasche Rotwein. „Dafür brauche ich Zeit. Daher geht das nur über Vorbestellung“, sagt Kaufmann. Das Geschäft mit der „Gans to go“ würde jedoch erst anlaufen. Sein Café Hühnergott liefert aber noch ganz andere Köstlichkeiten: Mohn-Kirsch-Törtchen, Traube-Prosecco-Törtchen oder Stachelbeer-Kokos-Törtchen.

Zehn Lieferdienste, die Abwechslung nach Hause bringen Viele Gastronomen machen auf den eigenen Liefer- oder Abholservice über die eigene Website, Facebook oder Instagram aufmerksam. Hier will die Stralsunder Redaktion zehn Anregungen geben, damit Sie geschmackliche Abwechselung in ihren Lockdown-Alltag bekommen. Unsere: Hauptempfehlung: Unterstützen Sie mit einer Bestellung ihren Lieblingsladen. Der Gastwirt wird es Ihnen danken. 1. Fischermänns – Für karamellisierten Lachs, Veggie-Burger; 2. Tines Nudelküche – Wenn man Lust auf ausgefallene Pasta hat; 3. Liguori Restaurante & Osteria – Wenn die Pasta oder Pizza vom Italiener sein soll; 4. Cheyenne – Wenn man Lust auf einen geschmacklichen Ausflug in den wilden Westen hat; 5. Café Hühnergott – Mit der Gans-to-Go lässt sich eine ganze Familie vorweihnachtlich verwöhnen; 6. Café 66 – Sonntagsfrühstück, wenn man einen ganzen Vormittag zusammen schlemmen möchte; 7. Die Suppenmacher – Für Suppenfans und solche, die es werden wollen; 8. Roots ’n’ Seeds – Bowls, Bagels Stullen und ketogene Kost; 9. Shammaas Küche – Wenn man im Home-Office mal orientalisch essen möchte; 10. T1 Erlebnisbar – Verkauft T1-Impfstoff und versendet Corona Care Pakete.

Von Kay Steinke