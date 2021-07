Stralsund

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus zieht sich die Bundeswehr zunehmend aus dem Kreis Vorpommern-Rügen zurück. Unter der Woche wurden gleich 41 Soldaten verabschiedet, die für das Gesundheitsamt in den Bereichen Containment (Kontaktnachverfolgung), Bürgerinfo und PCR-Testung ausgeholfen haben.

Dass die Soldaten nun wieder ihrem normalen Dienst nachgehen können, hängt mit der stabil niedrigen Inzidenz im Kreis zusammen – schon seit Wochen gibt es kaum noch Neuinfektionen.

Kaum noch Corona im Kreis Vorpommern-Rügen

„Corona ist in weiten Teilen Vorpommerns kaum noch vorhanden“, sagt Landrat Stefan Kerth (SPD). „Ohne die frühzeitige Hilfe der Bundeswehr wären wir jedoch nicht so gut durch die Pandemie gekommen. Die Soldaten waren sofort da und halfen ohne langes Nachfragen mit, über die mobilen Abstrichteams weitere Ansteckungen zu verhindern.“ Die Amtshilfe war im März 2020 gestartet. Zu dieser Zeit war das Virus noch nahezu unerforscht, selbst Ärzte hatten sich damals laut Landratsamt nicht zu getraut, für die mobilen Teams in der Corona-Bekämpfung zu arbeiten. Während das Gesundheitsamt damals am absoluten Limit arbeitete, können sie viele Aufgaben – wie die mobile PCR-Testung – nun wieder in die eigene Hand nehmen. „Dafür haben wir in eigenes Personal investiert und Mitarbeiter weitergebildet“, sagt Kerth. Die Notwendigkeit erneuter Unterstützung könne er wegen der pandemischen Lage jedoch nicht ausschließen. „Die Lage ist dynamisch. Natürlich kann sich die Situation auch wieder schnell ändern“, so Kerth. Falls es dazu kommt: „Die Bundeswehr wäre bereit“, so Kerth.

Soldaten helfen noch beim Impfen

Die Aufstellung der mobilen Testteams für die PCR-Abstriche war das erste Unterstützungsprojekt der Bundeswehr für den Kreis. „Zuletzt wurden nur noch zehn Soldaten gebraucht. In der Hochphase der Pandemie waren es deutlich mehr. Die Anzahl konnte schon reduziert werden“, sagt Oberstleutnant Pierre Bornschein. Der Rüganer leitet ehrenamtlich das Kreisverbindungskommando und ist seit mehr als einem Jahr als Vermittler zwischen der Truppe und den zivilen Helfern im Einsatz. Zwar wird die Bundeswehr nicht mehr für die Abstriche gebraucht, dennoch wird sie das Gesundheitsamt anders unterstützen. „Bei der Impfkampagne bleiben wir noch dabei. Dort werden vorerst bis zum 30. Juli 45 Soldaten im Einsatz bleiben“, sagt Bornschein.

Soldatin aus Negast war mehr als ein Jahr im Einsatz

Unter den vier Soldaten, die von Anfang an die mobilen PCR-Teams unterstützten, war Stabsbootsmann Yvonne Bergemann. „Erst haben wir nicht gewusst, was auf uns zu kommt“, erinnert sich die 38-Jährige aus Negast an den ersten Einsatz. „Wir sollten Testungen vornehmen an Patienten. In Vollschutz. Das haben wir gemacht, so wie wir es gelernt haben. Und sind von Haus zu Haus gezogen.“ Dabei sei sie eigentlich nie auf schlecht gelaunte Corona-Patienten gestoßen. Die meisten hätten an die Rettungssanitäter einfach Fragen gehabt. „Für einige Zivilisten war es etwas komisch, wenn das Grün der Uniform durch den Vollschutz durchgeschimmert hat. Da musste man das Eis erst brechen, bei einem kurzen Schnack“, sagt sie.

Dank Vollschutz ohne Corona durch die Pandemie

Dennoch hätte der Vollschutz geholfen. „Unser Team ist gut durch die Krise gekommen. Wir hatten keine Ausfälle“, resümiert sie – auch selbst hätte sie kein Corona gehabt. Dabei war sie der unsichtbaren Gefahr nahezu täglich ausgesetzt. Die zwei Teams haben an 239 Tagen 100 000 Kilometer im Kreis abgefahren – und haben insgesamt fast 7000 PCR-Tests entnommen, oft von Menschen, für die Quarantäne angeordnet wurde. Bis zu 30 Tests hätte ein Team an Spitzentagen entnommen, also kommt Bergemann selbst wohl auf tausende entnommene Corona-Tests. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Einsatz solange dauert“, sagt die 38-Jährige. „Erst war Corona weit weg, dann war es plötzlich bei uns. Jetzt dauerte der Einsatz wirklich 15 Monate.“

Stabsbootsmann Yvonne Bergemann war in Vollschutz mit dem mobilen Abstrichzentrum auf der Insel Rügen unterwegs.

Soldaten zurück in der Kaserne

Für ihre Einheit, den Sanitätsunterstützungszug Kramerhof, geht es nun zurück in die Kaserne. „Wir machen wieder Absicherungen auf Truppenübungsplätzen, bei Vereidigungen oder geben Erste-Hilfe-Kurse“, sagt sie. Da wäre die Truppe dann wieder unter sich. Die Zusammenarbeit mit den zivilen Kräften hätte ihr jedoch gefallen. „Es hat gut geklappt“, sagt sie. Ein wichtiger Unterschied: „Bei den Zivilisten sagt man ’Bitte’ und ’Danke’. Unter Soldaten herrscht ein anderer Ton. Und strikte Ordnung.“

Bergemann ist stolz auf ihren Einsatz für die Menschen im Landkreis. „Klar, wenn ich jetzt diese niedrigen Corona-Zahlen sehe, weiß ich, dass wir dabei mitgeholfen haben. Wir freuen uns jetzt auch auf die Lockerungen“, sagt sie.

„Mobile PCR-Tests kaum noch notwendig.“

„Für unseren Flächenkreis waren die mobilen Teams der Bundeswehr enorm wichtig“, unterstreicht Jörg Heusler, Fachdienstleiter Gesundheit. „So konnten viele der Corona-Positiven zu Hause bleiben. Die will man ja nicht in der Bevölkerung haben.“ Die Soldaten wären dafür jeden Tag im Einsatz gewesen, auch an Feiertagen. „Die Bundeswehr ist für uns in der Pandemiebekämpfung ein enorm zuverlässiger Partner.“ Dennoch ist Heusler froh, dass er nun eigene Leute mit der mobilen Testung betrauen kann. „Der Einsatz von Soldaten wäre nicht mehr verhältnismäßig. Aktuell kommt es nur noch zu rund einem mobilen Abstrich pro Woche. Die Fälle, die wir jetzt noch haben, kenne ich alle persönlich.“

Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen

Hier haben sich Corona-Patienten aus Vorpommern-Rügen zuletzt angesteckt

Die Erkrankten hätten sich zumeist im Ausland eine Infektion eingefangen. „Einer in Russland, ein anderer in Afrika“, sagt Heusler. „Selbst von den Kontaktpersonen wurde bisher keine positiv. Da ist man schon sehr beruhigt.“

Dennoch glaubt er nicht an eine stabile Inzidenz von 0. „Corona wird auch im Sommer immer wieder aufflackern“, sagt er. Angst vor Urlaubern aus anderen Bundesgebieten brauche man dennoch nicht haben. „Bisher gab es noch nicht einmal Kontaktpersonen“, sagt Heusler. „Wer positiv ist, verbringt die zwei Wochen Quarantäne vermutlich lieber Zuhause – und nicht im Hotel.“ Für die Beherbergungsbetriebe sei dies auch besser so.

