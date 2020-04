Stralsund

Die Corona Krise trifft in Vorpommern viele Familien hart. „Einige haben so gut wie gar kein Einkommen mehr“, sagt Michael Wippermann, Gründer des Vereins „ Initiative Chance für Kinder“. Besonders die Jüngsten würden darunter leiden. Genau da setzt sein Verein ein. Der 45-Jährige packt mit rund sieben Helfern derzeit Pakete für Kinder aus bedürftigen Familien. Die ersten 60 konnte er Anfang April in Ribnitz-Damgarten, der Heimatstadt des in Hamburg arbeitenden Salespromoters, verteilen. Vergangenen Freitag kamen die 40 Pakete – mit einem Herzen verziert – in Stralsund an. Sie sollen in dieser Woche die ersten Kinder in der Hansestadt erfreuen.

„Für mich ist es eine Herzensangelegenheit“, erklärt Wippermann, der selbst insgesamt sieben Kinder hat. „Fünf eigene, zwei über meine Patchwork-Familie“, sagt er. Die Hilfe für bedürftige Familien sei jetzt dringend notwendig. Denn: „Viele Menschen bekommen nur noch Kurzarbeitergeld oder sind bereits arbeitslos. Friseurinnen und Friseure, Einzelhandelskaufleute, Hotelfachleute und andere Berufsgruppen haben es besonders schwer. Ihnen wollen wir helfen, indem wir ihren Kindern helfen. Und auch den Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen.“

Das ist in den Hilfspaketen drin

Michael Wippermann packt mit seinen Helfern Pakete für Kinder. Nach Möglichkeit könnten diese Gaben wöchentlich verteilt werden. Quelle: privat

Darauf können sich die kleinen Stralsunder freuen: Reis, Nudeln, Tomatensoße, Fruchtriegel, Lindt-Osterhase, Gummitiere aber auch Stabilo-Buntstifte und Malblock. „Alles von Metro“, sagt Wippermann. „Dort kaufen wir ein.“ Jedes Hilfspaket hat einen Wert von rund 30 Euro. Finanziert wird die Aktion über Spenden, die sein Verein auch für andere Projekte bundesweit einwirbt. Doch das Geld ist knapp – und der Bedarf offenbar riesig. „Die ersten Pakete sind schon fast weg“, sagt Thomas Würdisch. „Daher kommen unter der Woche 30 weitere.“ Der Stralsunder SPD-Landtagsabgeordnete ist über seine Arbeit mit der Politikerin Susann Wippermann ( SPD) bekannt, der Schwester von Michael Wippermann. Würdisch vermittelte daher den Kontakt nach Stralsund. „Viele Familien mit Kindern befinden sich derzeit in einer prekären Situation“, sagt er. „Sie rufen mich an oder kommen in mein Büro. Ich sage ihnen, gebt uns eure Anträge, geht mit uns zum Förderinstitut. So können wir helfen. Natürlich hoffen alle, dass sie bald wieder arbeiten können.“ Doch sicher sei dies während der Corona-Pandemie nicht.

Nachbarschaftszentrum hilft bei Verteilung

Würdisch leitete Wippermann an das Nachbarschaftszentrum Auferstehungskirche Stralsund-Grünhufe weiter. Dort wurden am Freitag auch die Pakete in Empfang genommen. NBZ-Leiter Thomas Nitz wird mit Helfern das Verteilen der Pakete vor Ort organisieren. Damit könnten die Stadtteile Grünhufe und Knieper-West abgedeckt werden – weitere Abholpunkte in der Hansestadt sind laut Wippermann im Gespräch. Neben der ersten Abholstation in Ribnitz-Damgarten gibt es weitere in Wustrow und Marlow. Eine Ausweitung des Angebotes nach Grimmen und auf die Insel Rügen hält Wippermann für möglich – doch dorthin fehlen seinem Verein derzeit noch die Kontakte.

Verein braucht dringend Spenden

So geht der Verein praktisch vor: Um den Bedarf zu ermitteln und die Hilfe gerecht zu verteilen, werden Bedürftige gebeten, sich möglichst unter der Mail-Adresse corona-hilfe@chance-fuer-kinder.de oder unter der Handynummer 0157 / 3011 7151 zu melden. „Interessenten müssten nur ganz kurz begründen, warum sie auf diese Pakete angewiesen sind. Alle datenschutzrechtlichen Belange werden dabei eingehalten.“, versichert Wippermann „Da wir von einem großen Bedarf ausgehen, würden wir uns über weitere Spenden von Privatpersonen und Firmen sehr freuen“, so Wippermann.

Unterstützung auch bei anderen Notlagen

Der Verein wurde erst im August 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Ribnitz-Damgarten. Er engagiert sich für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen. „Es geht um Familien, die wirklich in Not sind“, sagt er. „Das kann auch mal ein Mietzuschuss oder eine unbezahlte Rechnung sein.“ Der Verein hilft dabei auch Kindern, die an der seltenen und derzeit unheilbaren Krankheit Epidermolysis bullosa (Schmetterlingskrankheit) leiden. Ihre Haut ist so zart und anfällig wie die eines Schmetterlings. „Diese Kinder benötigen ihr ganzes Leben medizinische Betreuung, viele Operationen und besondere Hilfsmittel für ihr Leben“, erläutert Wippermann. Wie er so viel Energie in die Vereinsarbeit stecken kann? „Auch mein Job ruht momentan“, sagt Wippermann. „Ich nutze die Zeit zum Helfen. So wie viele andere Menschen auch.“

Spendenkonto bei der Pommerschen Volksbank Alle, die den Verein „ Initiative Chance für Kinder“ bei seiner Hilfsaktion für Kinder aus Familien, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind, unterstützen möchten, können ihre Spende aufs folgendes Konto der Pommerschen Volksbank überweisen: Initiative Chance für Kinder e.V.IBAN: DE11 1309 1054 0001 2912 62BIC: GENODEF1HSTKontonummer: 1291262BLZ: 13091054 Wer eine Spendenquittung haben möchte, wird gebeten, seine Adresse beim Verwendungszweck anzugeben.

Von Kay Steinke und Edwin Sternkiker