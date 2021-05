Coronodemo durch Stralsund blieb friedlich

Stralsund

Die Corona-Demo am Montagabend durch den Stralsunder Stadtteil Knieper West blieb friedlich. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Dienstag hervor.

Anlässlich der bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen angemeldeten Versammlung führte das Polizeihauptrevier Stralsund dort einen Polizeieinsatz durch. Dabei wurden die Einsatzkräfte von Beamten des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV unterstützt.

Der Aufzug startete gegen 18.50 Uhr in Knieper West. In der Spitze nahmen 39 Personen an der Versammlung mit dem Thema „Stralsund steht auf gegen den Corona-Wahnsinn“ teil. Gegen 20.35 Uhr beendete der Leiter die Versammlung nach einer Kundgebung am Trelleborger Platz.

Die Versammlungsteilnehmer hielten sich an die Hygieneauflagen. Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen oder Störungen. Während des Versammlungsgeschehens kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Von oz