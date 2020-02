Cosplay aus Stralsund: Für Michelle Burger ist das Kostüm wie eine zweite Haut

Stralsund

Angefangen hat sie mit Anime-Charakteren, demnächst will Michelle Burger mehr die Rollen von Videospiel-Figuren übernehmen – wie Triss Merigold, einer Zauberin aus dem Spiel „The Witcher 3: Wild Hunt“. Die Kostüme für das Spielen dieser Lieblingsfiguren fertigt die 18-Jährige selbst, die Stralsunderin ist eine sogenannte „Cosplayerin“.

In der aus Japan stammenden, aber auch in Stralsund vertretenen Szene, dem Cosplay, versuchen die Künstler, genauso zu sein wie ihre Helden. Die Bezeichnung setzt sich dabei aus den beiden Teilen „Cos“ für Costume ( Kostüm) und „Play“ (Spiel) zusammen. Es geht also darum, durch eine möglichst vorlagengetreue Verkleidung optisch an den entsprechenden Charakter heran zu kommen und diesen dann auch in seiner Verhaltensweise zu imitieren.

Burger hat als „Michi Cosplay“ 4000 Fans auf Instagram

Hier schminkt sich Michelle Burger. Quelle: Arne Lehmann

Nähen, Schnitzen, Modellieren: Burger fertigt Kostüme selbst

Während sie ihre Kostüme zu Anfang noch geborgt oder günstig gekauft hätte, versuche sie nun, immer mehr selbst herzustellen. Das ist allerdings ein sehr aufwendiger Prozess. Nach der Ideenfindung wäre eine gründliche Recherche nötig, um den Charakter vollumfänglich zu verstehen. Danach folgt die Materialauswahl, wo neben Komponenten, wie speziellen Schaumstoffen, auch Alltagsgegenstände herangezogen werden. „Oft gehe ich einfach in den Baumarkt oder einen Bastelladen“, berichtet die 18-Jährige.

Erst danach folge die eigentliche Arbeit am Kostüm. Mit beispielsweise dem Nähen, Schnitzen oder auch Modellieren erfordere diese viele verschiedene handwerkliche Fähigkeiten. Unterlaufen dabei Fehler, kann das für Frust sorgen. Michelle meint, sie wäre besonders perfektionistisch: „Für ein Kostüm habe ich das Schwert dreimal neu gemacht, weil mir immer Kleinigkeiten nicht gefallen haben.“

Mittlerweile säße sie teilweise mehrere Monate an einem Projekt. Da sie das neben der Schule macht, schätzt sie den Zeitaufwand auf eine durchgearbeitete Woche pro Kostüm.

Eine Verkleidung ist für Burger wie eine zweite Haut

Lohnen würde sich die Anstrengung aber allemal. Zum guten Gefühl durch die eigene Leistung käme das positive Feedback, wenn sie ihre Verkleidung auf Social Media oder Messen präsentiert. Auch ihre Eltern unterstützen sie dabei: „Ich glaube, meine Eltern sind schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich etwas habe, wo ich meine Kreativität ausleben kann.“

Daneben hätte das Cosplay aber noch einen weiteren Effekt. „Ich habe gemerkt, dass ich sehr viel an Selbstbewusstsein gewonnen habe“, stellt Michelle fest. Die Verkleidung fungiere wie eine zweite Haut, fast, wie eine zweite Persönlichkeit.

Sie lebt damit ihre Kreativität aus

Häufig fällt gegenüber Cosplayern in diesem Zusammenhang der Vorwurf der Realitätsflucht. Diesen weißt sie aber entschieden zurück: „Für mich hat das damit nichts zu tun. Man macht einfach mit Überzeugung das, was man liebt.“ Sie sagt, man müsse einfach fest dahinter stehen, auch wenn „Leute einen komisch anlächeln, wenn man mit Perücke und Kostüm in der Bahn sitzt.“ Dies sei einfach eine andere Art, die eigene Kreativität auszuleben. „Es ist so, als würde man einen Charakter zeichnen, nur dass man selbst die Leinwand ist“, sagt sie.

Derzeit arbeitet sie an ihrem neusten Projekt, der Zauberin Triss Merigold. Doch die 18-Jährige hat noch viele weitere Ideen. Was Michelle bisher schon gemacht hat, kann man auf ihrem Instagramprofil: @okimmichi betrachten. Dort hat sie bereits mehr als 4000 Fans.

