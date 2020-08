Covid-19-Fall in Franzburg: Schule wird Testzentrum

Franzburg

Ein Corona-Fall hat den Schulbetrieb an der Regionalen Schule in Franzburg (Vorpommern-Rügen) am Montagvormittag nahezu lahmgelegt. Die Bildungseinrichtung musste jedoch nicht komplett geschlossen werden, wie Olaf Manske, Sprecher des Landkreises, Montag Mittag mitteilte. „Wir werden die Schulen auch nicht komplett dichtmachen“, sagt Manske. „Wir isolieren nur die Betroffenen und deren Kontaktpersonen.“ So soll der Schulbetrieb möglichst lange aufrechterhalten werden. „Natürlich kann es kommen, dass mehr Schüler und Lehrer in Quarantäne geschickt werden.“ Das Gesundheitsamt würde jedoch permanent das lokale Infektionsgeschehen beobachten und die Maßnahmen entsprechend anpassen. „Wir picken uns die Einzelfälle raus“, erklärt Landrat Stefan Kerth ( SPD). „Diesen Weg wollen wir im Landkreis gehen. Dabei habe ich bisher ein gutes Gefühl.“

Corona-Fall an Franzburger Schule: Mehr als 50 Schüler und Lehrer in Quarantäne

Ein Zwölfjähriger aus einer siebten Klasse war am Wochenende positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Als Konsequenz hatte das Gesundheitsamt die fünfköpfige Familie, 40 Mitschüler in den beiden siebten Klassen der Schule sowie 13 Lehrer nach Hause geschickt und somit isoliert. Unklar ist derzeit noch immer, wie sich der Junge angesteckt hat. Der Junge und seine Familie hätten keine Kontakte zu einer positiv auf Covid-19 getesteten Person gehabt und seien nicht in Risikogebieten oder auf Veranstaltungen gewesen. Der Junge sei getestet worden, nachdem er wegen Fieber, Schnupfen, Husten und Halsschmerzen beim Arzt war. Der Bruder weise ähnliche Symptome auf. Durch die lange Inkubationszeit könne es laut Manske daher auch sein, dass dieser zuerst die Infektion hatte und erst dann den Zwölfjährigen ansteckte.

Homeschooling bei Lehrermangel

Auch wenn die Schule nicht komplett runtergefahren wird, muss durch entstehenden Lehrermangel der Vorort-Unterricht reduziert werden. Für die betroffenen Klassen soll wieder das bereits während der Hochphase der Pandemie praktizierte Homeschooling angewendet werden. Für alle Betroffenen wurde am Montag in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ein temporäres Testzentrum in der Schule eingerichtet. Dort bildete sich am Vormittag eine lange Schlange. „Wir entnehmen die Abstriche direkt in Franzburg“, sagt Manske. „So ist es sinnvoller.“ So müsse keiner für einen Abstrich nach Stralsund fahren. Dort am Stralsunder Helios Hanseklinikum ist das größte stationäre Testzentrum vor rund fünf Monaten eingerichtet worden.

Erst nach zwei Corona-Negativ-Tests endet die Quarantäne

Ausgewertet werden die Tests vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock. In der Regel sollen die Testergebnisse in ein bis zwei Tagen vorliegen. Ist der erste Test negativ, dürfen die Schüler und Lehrer jedoch nicht gleich wieder in die Schule. „Wir lassen einen zweiten Test machen“, diesen nimmt unter anderem ein mobiles Testzentrum der Bundeswehr ab. „Sie fahren die Adressen ab“, erklärt Manske. Bis zum Ende der Woche werden die Soldaten in Franzburg unterwegs sein. Wenn die zwei Corona-Tests negativ sind, könnten die Betroffenen die Quarantäne wieder verlassen – und den Unterricht an der Schule wiederaufnehmen.

Von Kay Steinke