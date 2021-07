Coworking in MV: Was die Gemeinschaftsbüros kosten und wie es läuft

Rostock

Gleich am Eingang zum Gemeinschaftsatelier steht ein knallrotes Rennrad. Bentje Lehmann entschwindet – an Stoffen, Taschen und Garnrollen vorbei – im Inneren ihrer Kreativhöhle, die sie sich mit einem Illustrator und einer Journalistin teilt. Die 31-Jährige ist selbstständige Modedesignerin und Schneiderin im projekt:raum in Rostock, einem von 18 Coworking Spaces in MV.

In Rostock gibt es die meisten dieser modernen Gemeinschaftsbüros. Aber auch in Stralsund, Schwerin und Neubrandenburg sind sie zu finden. Selbst auf den Dörfern gibt es sie, wie beispielsweise auf dem Rittergut Damerow in Vorpommern. Die offenen Büros richten sich vor allem an Freiberufler, Kreativschaffende und Gründer, die für eine Tages-, Wochen- oder Monatspauschale einzelne Arbeitsplätze oder ganze Büros mieten können.

Bunter Mix

Die kleinsten unter diesen flexiblen Büros bieten gerade eine Handvoll Plätze, während die größten bis zu 120 Digitalnomaden unterbringen. Gutes Wlan und moderne Arbeitsplätze inklusive Drucker und Kaffeemaschine gehören fast überall zur Grundausstattung.

In der Orangery in Stralsund gehören auch noch der Meerblick und ein Regenschirmverleih dazu. Der Kulturspeicher in Ueckermünde hat zusätzlich einen Telefonraum und regionales Kunsthandwerk im Repertoire und in Schwerin bringen Yogakurse und Laufrunden müde Gemüter wieder in Schwung.

Zehn bis fünfzehn Euro kostet ein eigener Arbeitsplatz pro Tag in den meisten der Gemeinschaftsbüros. Je nach Lage, Ausstattung und Zielgruppe können es aber auch 35 bis 65 Euro pro Tag sein, wie in der Orangery in Stralsund oder im Perfect Office in Rostock.

Das Miteinander steht im Vordergrund

Für Max Jagusch vom Basislager in Rostock bedeutet Coworking vor allem, miteinander zu arbeiten, nicht nur nebeneinander. Jagusch lädt deshalb gezielt zu Veranstaltungen, wie zum Matching Mentors-Programm in Kooperation mit dem Unternehmerverband Rostock, aber auch zum gemeinsamen Fußballschauen zur EM oder zum monatlichen Gemeinschaftsfrühstück ein. So sollen die Nutzer ins Gespräch kommen, voneinander lernen und gemeinsame Projekte entwickeln.

Für Bentje Lehmann vom projekt:raum in Rostock liegen die Vorteile eines Gemeinschaftsbüros auf der Hand: „Es ist so cool, weil hier so viele Kreative sind. Man hilft sich gegenseitig. Die Holzwerkstatt hat mit mir die Holzwand für mein Atelier gebaut, dafür habe ich etwas für sie genäht.“ Ebenso würde man auch den einen oder anderen Auftrag an die anderen Coworker verteilen.

Corona als Härtetest für MVs Coworking Spaces

Die Zeit der Corona-Beschränkungen bis hin zum Lockdown hat viele der frisch gegründeten Coworking Spaces in MV auf eine Belastungsprobe gestellt. Max Jagusch vom Basislager in Rostock berichtet von Umsatzrückgängen von 30 Prozent. „Wir haben mit jedem Nutzer jede Woche gesprochen. Ich wäre auch bereit gewesen, Individuallösungen anzubieten“, erinnert sich Jagusch an die letzten anderthalb Jahre.

Björn Budack betreibt insgesamt 14 Coworking Spaces in Norddeutschland. Im vergangenen März, genau zu Pandemiebeginn in Deutschland, hat er das „Kiez Büro“ in Neustrelitz eröffnet: „Das war natürlich mühsam. Normalerweise gehe ich davon aus, dass ein Coworking Space nach vier bis sechs Monaten ausgebucht ist. In Neustrelitz hat es ein Jahr gedauert“.

Veränderte Nachfrage

Zu Beginn sei die Netzwerkarbeit besonders wichtig, erklärt Budack. Events, wie Tage der offenen Tür und Vorträge, seien essenziell, um Nutzer zu gewinnen und zu halten: „Das ist alles komplett ausgefallen“. Er hat die Erfahrung gemacht, dass sich die Bedarfe der Kunden während der Pandemie verändert haben: „Die Nachfrage nach flexibleren Modellen ist größer geworden, weg von diesen klaren Mitgliedschaften.“

Im Basislager hat Max Jagusch gegenteilige Erfahrungen gemacht: Hier sind die flexiblen Buchungen einzelner Arbeitstische besonders stark eingebrochen und die Nachfrage nach eigenen Büros gestiegen. Jagusch hat die Zeit der Lockdowns mit seinem Team genutzt, um den Coworking Space um weitere Einzelbüros zu erweitern, die Büroeinrichtung zu optimieren, Möbel zu rücken und Wände zu streichen.

Langsam zurück zur Normalität

Jagusch hat die anderthalb Jahre als eine Zeit „geplanter Spontaneität“ erlebt: „Man plant gewisse Puffer ein, legt sich immer drei mögliche Szenarien zurecht. Was ich mir am meisten wünsche, ist ein normales Geschäftsjahr“, sagt Jagusch mit Blick nach vorn.

Für Nutzerin Bentje Lehmann hat sich während der Pandemie kaum etwas verändert: „Ich bin jeden Tag arbeiten gegangen. So wie vorher, denn man kann sich hier auch aus dem Weg gehen“ sagt sie. Auch ihre Nähkurse konnte sie zum Teil weiter durchführen – zumindest digital. Insgesamt war aber deutlich weniger los und der offene Büroraum für Nutzer geschlossen. Lehmann freut sich, dass der projekt:raum jetzt wieder belebter ist und sie auch mit ihren Nähkursen wieder starten kann – und zwar analog.

