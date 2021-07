Stralsund

Bald ist es soweit: Das Spitzenschiff der MV Werften, das weltweit größte Expeditionskreuzfahrtschiff MS „Crystal Endeavor“, verlässt endgültig Stralsund – und damit seine Geburtsstätte. Am Samstag (10.7.) um 14 Uhr sollen die Leinen losgemacht werden zur Jungfernfahrt via Öresund, Kap Skagen und die Nordsee nach Reykjavik. Ankunft in der Hauptstadt Islands wird am 15. Juli sein.

Statt mit Passagieren sind alle Kabinen belegt mit Handwerkern und Technikern, die letzte Hand anlegen müssen, bis alles an Bord an seinem Platz, sauber und in Ordnung ist. Damit für die Passagiere, die überwiegend aus den USA kommen, das Schiff im Hochglanz strahlt. Anschließend geht die erste offizielle Reise los rund um die Vulkaninsel im hohen Norden.

Kapitän hofft auf Zuschauer bei der Abfahrt

Für die Abfahrt, zu der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel aus Berlin eingeflogen werden soll, wünschen sich der finnische Kapitän Jan Rautawaara und seine internationale Crew viele Stralsunder auf der Nautineum-Pier, von der aus man das Auslaufmanöver besonders gut verfolgen kann. Dabei läuft es mit Schlepperhilfe rückwärts aus, wird vor dem Südhafen gedreht, um dann in den Ziegelgraben einzulaufen.

Viele Crewmitglieder haben die Hansestadt inzwischen in ihr Herz geschlossen und werden mit einem lachenden und weinenden Auge auf die lange Reise gehen. Sie hoffen darauf, dass die Stralsunder an diesem Tag Flagge zeigen für den ersten Schiffsneubau der MV Werften für Genting Hongkong.

Kanzlerin war bereits bei Kiellegung dabei

Bereits bei der Kiellegung im August 2018 war die Bundeskanzlerin dabei. Ursprünglich sollte die „Crystal Endeavor“, dessen Auftragsvolumen Insidern zufolge bei rund 350 Millionen Euro lag, schon 2020 fertig sein. Doch die Corona-Pandemie hatte diese Pläne durchkreuzt. Nun konnte sie endlich fertig gestellt werden und wurde Ende Juni 2021 bereits in Stralsund getauft. Auf diesen Termin hatte Merkel wegen der Corona-Pandemie verzichtet. Sie steuerte jedoch einen Gruß per Video bei.

Im August 2018 war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Kiellegung auf den MV Werften in Stralsund dabei. Quelle: Stefan Sauer

Ein Luxusschiff für nur 200 Passagiere

Auf der „Crystal Endeavour“ werden rund 200 Passagiere Platz haben. Neben sechs Restaurants gibt es ein Casino, ein zweistöckiges Solarium, ein Spa, ein Fitnesscenter sowie Shopping-Möglichkeiten an Bord. Für Expeditionen zu Luft und zu Wasser ist das Schiff demnach mit zwei Helikoptern, 18 Schlauchbooten, 14 Kajaks sowie einem Mini-U-Boot für sechs Gäste ausgestattet.

Eine Mitfahrt kostet rund 15 000 Euro. Dennoch war die erste Reise in kürzester Zeit ausverkauft. Laut Werftarbeitern besteht weiterhin ein hoher Bedarf für solche Schiffe, doch ob Folgeaufträge nach Stralsund kommen, ist derzeit unklar. Dabei ist der Stahl für die zweite „Endeavour“ schon auf der Werft vorhanden.

Ab August wird auf der Werft Personal abgebaut

Mit Beginn der Corona-Pandemie kriselt es bei Genting-Hongkong – und damit auch bei den MV Werften. Etwa 640 Mitarbeiter an allen drei Standorten werden nach Informationen der IG Metall Küste in den nächsten Tagen ein Angebot zum Wechsel in Transfergesellschaften bekommen. Ab dem 1. August soll der erste Schritt des Personalabbaus erfolgen.

Werften, Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten Anfang Juni einen Transfer- und Sozialtarifvertrag abgeschlossen. Darin heißt es, wenn bis Ende des Jahres 2021 kein beschäftigungswirksamer Auftrag für die reduzierte Kapazität der Werften zustande komme, sehe die Planung die Einstellung des operativen Betriebs in Rostock und Stralsund vor.

Von psw, kst