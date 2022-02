Stralsund

Spaziergänge auf arktischem Eis, tauchen mit Walen oder Selfies mit Pinguinen: Das in Stralsund gebaut Luxusexpeditionsschiff „Crystal Endeavor“ hat seit seinem Dienstantritt Mitte 2021 etlichen Passagieren unvergessliche Momente beschert. Doch nach rund sechs Monaten ist mit dem extravaganten Urlaubsvergnügen für Superreiche vorerst Schluss. Denn die amerikanische Reederei Crystal Cruises, eine Tochtergesellschaft von Genting Hong Kong, ist zahlungsunfähig und hat den Betrieb des Luxusschiffes vorerst auf Eis gelegt.

Schiffe vor US-Behörden in Sicherheit gebracht

Die Pleite des malaysischen Genting-Konzerns, dem auch die MV Werften angehören, zieht damit international immer weitere Kreise. Bis Ende April 2022 wird der komplette Kreuzfahrtbetrieb von Crystal Cruises eingestellt. Das Geschäft mit den Flusskreuzfahrten ruht sogar bis Ende Mai. „Es ist eine äußerst schwierige Entscheidung. Aber angesichts des aktuellen Geschäftsumfelds und der jüngsten Entwicklungen bei Genting auch eine umsichtige Entscheidung“, sagt Jack Anderson, Präsident von Crystal.

„Crystal steht seit mehr als 30 Jahre für Luxuskreuzfahrten und wir freuen uns darauf, unsere geschätzten Gäste wieder willkommen zu heißen, wenn wir den Betrieb wieder aufnehmen“, heißt es im Statement weiter. Laut „Expedition Cruiser“ hofft man darauf, dass der Konzern schnell saniert wird. Ob das jedoch passiert, ist unklar.

Doch die Kreuzfahrtschiffe „Crystal Serenity“, „Crystal Symphony“ und auch die „Crystal Endeavor“ wurden vor den US-Behörden – Firmensitz der Crystal Cruises ist in Miami (Florida) – vorerst in Sicherheit gebracht. Während zwei Schiffe vor den Bahamas an der Kette liegen, hat die „Crystal Endeavor“ Kurs auf Montevideo (Urugway) genommen.

„Crystal Symphony“ sollte in Miami beschlagnahmt werden

Die „Crystal Symphony“ schrammte Mitte Januar nur knapp an einer Beschlagnahmung durch die US-Behörden vorbei. Das Schiff sollte im Hafen von Miami festgesetzt werden. Ein Gericht hatte die Maßnahme bereits angeordnet. Doch das Schiff wurde vorher – samt den Passagieren an Bord –umgeleitet und nach Nassau auf den Bahamas gebracht. Dort soll es bleiben, bis die Situation geklärt ist oder ein neuer Eigner auf den Plan tritt.

Reederei konnte Treibstoff nicht mehr bezahlen

Laut US-Medien hatte die insolvente Reederei zuletzt nicht einmal mehr das Geld, um Treibstoff und Verpflegung bezahlen zu können. So soll es unter anderem offene Treibstoffrechnungen für Peninsula Petroleum in Höhe von 2,2 Millionen Dollar von Crystal Cruises geben.

Letzte Crystal-Passagiere gingen in Argentinien von Bord

Aus Sicht der US-Behörden zählen die Schiffe zur Insolvenzmasse. Wenn die „Endeavor“ einen US-Hafen anläuft, würde ihr ein ganz ähnliches Schicksal drohen wie der „Crystal Symphony“. Doch so ein Anlauf ist derzeit ohnehin nicht geplant. Die vorerst letzte Reise führte das in Stralsund gebaute Schiff von den Südshetland-Inseln nach Südgeorgien.

Die „Crystal Endeavor“ in Vopnafjordur (Island). Quelle: Bruno Cazarini

Am vergangenen Wochenende wurden nun die letzten Passagiere in Ushuaia (Argentinien) abgeladen und von dort nach Hause geflogen. Für die abgesagten Kreuzfahrten soll der volle Preis erstattet werden. Kunden sollen sich jedoch per Mail melden – auch der Betrieb des hauseigenen Callcenters wurde vorerst ausgesetzt. Die nächste Fahrt der „Crystal Endeavor” ist derzeit noch für 13. Mai 2022 geplant. Dann soll es von Bordeaux aus nach London gehen.

Urlauber schwärmen von Pinguinen und Robbenbabys

Wann die „Crystal Endeavor“ jedoch wirklich wieder durch die eisbedeckten Fjorde dampft, bleibt unklar. Dabei stehen die gut betuchten Touristen – eine Reise kostet rund 15 000 Euro –besonders auf unberührte Natur, inklusive Tausender Pinguine. Sie sind die Hauptanziehung für Urlauber. Auf der bisher letzten Reise der „Crystal Endeavor“ zeigte sich Tim Trumpfheller von den Eindrücken begeistert. Über seinen Instagram-Kanal princeofmyownlife postete er etliche Aufnahmen.

Früher gelangen solche Bilder nur Forschern. Doch die „Crystal Endeavor“ bringt nun Luxusurlauber in die Antarktis – und zu den größten Pinguin-Kolonien der Welt (Symbolbild). Quelle: imago

„Hat jemand gesagt, Pinguine und Champagner gehen nicht an einem Tag? So etwas sagen nur Anfänger …“, schreibt er mit Glas in der Hand – die arktische Landschaft im Hintergrund, Nahaufnahmen von unzähligen Pinguinen folgen. „Was für ein Tag. 200 000 Pinguine gesehen – und ganz viele Robbenbabys. Ich liebe diesen Bereich der Welt jeden Tag ein bisschen mehr!“

Crew-Mitglieder mehrere Monate weg von zu Hause

Damit die Gäste so viel Spaß erleben können, arbeitet im Hintergrund unaufhörlich eine Crew. Denn die Urlauber wollen rund um die Uhr versorgt und bei Laune gehalten werden. Bis zu neun Monate sind etliche Mitarbeiter fernab von zu Hause, für einen Mindestlohn und ohne Komfort an Bord. „Man macht den Job ein paar Jahre. Aber dann ist’s damit auch genug “, schätzt der ehemalige Stralsunder Kreuzfahrtdirektor Johannes Lemm die Situation ein.

Die Situation sei nicht nur bei Genting so, sondern in der gesamten Branche – was zu einer hohen Fluktuation an Führungskräften führt. „Arbeitszeit, -leistung und -entlohnung stehen oft in einem krassen Widerspruch zueinander.“ Wenn Crystal Cruises am Markt bleiben will, müssten sie also versuch, die Crew zu halten. Lemm selbst hat sich von der Seefahrt verabschiedet. Er hat jetzt einen Landjob und eine Frau, die seine Nähe schätzt. Sie würde nur noch Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen machen. Wie viele Stralsunder – verfolgen sie aber auch den Weg der „Crystal Endeavor“.

Stralsunder Schiffbauer sind stolz auf die „Crystal Endeavor“

„Die Menschen sind stolz auf das, was unsere Schiffbauer hier bisher geleistet haben“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Die ‚Crystal Endeavor‘ ist dafür der schönste schwimmende Beweis, der als Botschafter für den Stralsunder Schiffbau inzwischen die Weltmeere bereist.“ Seitdem die „Crystal Endeavor“ Stralsund verlassen hat, ruht der Schiffbau auf der Stralsunder Werft.

Das Luxusschiff „Crystal Endeavor“ Die Endeavor-Klasse ist eine Klasse von Kreuzfahrtschiffen der US-amerikanischen Reederei Crystal Cruises. Die auf den MV Werften in Stralsund gebaute „Crystal Endeavor I“ gilt als Typ-Schiff. Mindestens zwei weitere sollten folgen. Für ein weiteres Schiff liegen auf der Stralsunder Werft bereits Module bereit. Die Megayacht mit Eisklasse wurde zwischen 2018 bis 2021 in Stralsund gebaut. Sie ist 164 Meter lang und 23 Meter breit. Für Reisen in die Tropen oder auch die Polargebiete können 200 Passagiere aufgenommen werden. An Bord gibt es neben den Suiten, Restaurants, Pools, Saunen, ein Fitnessstudio und für Unterwasserexpeditionen sogar ein Mini-U-Boot, in dem bis zu sieben Personen Platz nehmen können. Der malaysische Konzern Genting Hong Kong ist Eigentümer von Crystal Cruises – und damit auch von der „Crystal Endeavor“. Genting sowie die US-amerikanische Reederei und die MV Werften in Stralsund, Wismar und Rostock befinden sich derzeit in einem Insolvenzverfahren.

Geht es nach OB Badrow, soll in der Hansestadt Stralsund jedoch bald wieder an Schiffen gebaut und geschraubt werden. Dafür soll der Standort der MV Werften in einen maritimen Gewerbepark umgewandelt werden.

Für dieses Vorhaben plant die Hansestadt, das Werftgelände am 1. März 2022 zu erwerben. Vielleicht geht es dann auch mit dem Bau der „Crystal Endeavor II“ weiter. Module für das Schwesterschiff liegen schon in der Halle – und der touristische Markt ist offenbar da.

Von Kay Steinke und Peer Schmidt-Walther