Die „Crystal Endeavor“ ist gut in Island angekommen – und bricht nun zur ersten Reise auf. Dabei ist der erste Neubau der MV Werften am Standort Stralsund offenbar noch gar nicht fertig. So sollen an Bord nicht nur Passagiere, sondern auch noch Handwerker sein.

Wie Kapitän Jan Rautawaara mitteilte, lief das Luxusexpeditionsschiff nach fünftägiger Seereise, die problemlos bei ruhigem Wetter verlief, in den isländischen Hafen Reykjavik ein. Vorher wurden noch einige Tests zwischen Rügen und Bornholm gemacht, sodass das Schiff auch nach dem Abschied von der Hansestadt Stralsund am Sonntag von Sassnitz, Binz und Prora aus gesehen werden konnte. Getestet wurde vor der Binzer Bucht unter anderem das Positionierungssystem – also das Stehen auf der Stelle ohne Anker mithilfe von Strahlrudern.

Handwerker noch an Bord

Am vergangenen Sonntag wurden auf See dann unter anderem noch Handwerker ausgeschifft, die ihren Job an Bord erledigt hatten. Weitere umfangreiche Restarbeiten konnten auf der Überführung weitgehend erledigt werden. Dennoch soll ein Handwerkerkontingent an Bord der Crystal bleiben, auch während der am 17. Juli beginnenden Jungfernreise. Welche Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, ist dabei unklar. Zuletzt wurde unter Hochdruck noch teils am luxuriösen Interieur gearbeitet. Doch durch die Handwerker ist das Schiff auf der ersten Reise nicht zu 100 Prozent ausgelastet. Für die Passagiere stehen nur 70 der insgesamt 100 Kabinen zur Verfügung. Die sich den Törn rund um Island nördlich und südlich des Polarkreises einiges kosten lassen: Pro Reise werden zwischen 15 000 und 25 000 Euro fällig, in Abhängigkeit von der Größe der gebuchten Suite.

Überführungskapitän grüßt OZ-Leser und dankt Stralsundern

Kapitän Rautawaara hatte an Bord seine OZ dabei. „Für mich als Neu-Andershofer ist das Pflichtlektüre“, meint er. „Viele Grüße an alle Leser!“, lässt er ausrichten. „Ich freue mich schon jetzt auf meine Heimkehr zu Frau und Hunden!“ Am Sonntag kehrt er per Flugzeug zurück nach Deutschland und tritt dann seinen Urlaub im Andershofer Haus in Stralsund an. Er möchte sich noch einmal für den großartigen, leider verspäteten Abschied am 10. Juli bei den Stralsundern bedanken.

Kanzlerin Merkel (CDU) und Landeschefin Schwesig begleiten den Neubau

Das Schiff hatte am letzten Sonnabend, dem 10 Juli, den Ausrüstungskai der MV Werften in Stralsund verlassen. Dabei wurde es von vielen Werftarbeitern aber auch Zuschauern aus Stralsund verabschiedet. Vor drei Wochen war es dort von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) getauft und an den Eigentümer, die Reederei Crystal Expedition Cruises, übergeben worden. Im August 2018 war es im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Kiel gelegt worden.

Ursprünglich sollte das Schiff schon 2020 fertig sein. Die Corona-Pandemie hatte diese Pläne aber durchkreuzt. Auch ob das zweite Schiff der „Endeavor-Klasse“ in Stralsund noch gebaut wird, ist derzeit unklar. Dabei ist ein Großteil des Baumaterials schon vor Ort in der Hansestadt. „Wir konzentrieren uns jetzt auf neue Aufträge und den Bau der Global Dream in Wismar“, sagte ein Werftensprecher. Zudem versuche das Unternehmen, die Finanzierung für zwei weitere Schiffe auf die Beine zu stellen.

Erster Neubau in Stralsund unter Genting Die „Crystal Endeavor“ ist der erste Schiffsneubau nach der Übernahme der Stralsunder Werft durch den asiatischen Mutterkonzern Genting Hongkong im Jahr 2016. Gleichzeitig wird es aber auch vorerst das letzte Schiff bleiben, das in der Hansestadt am Sund gebaut wird. Von den derzeit etwa 2800 Mitarbeitern bei den MV Werften an den drei Standorten Wismar, Stralsund und Warnemünde sollen 600 in eine Transfergesellschaft wechseln, die bei Suche nach neuen Jobs helfen soll.

Größte Luxusexpeditionsjacht der Welt

Das Auftragsvolumen für den Bau lag Insidern zufolge bei rund 350 Millionen Euro. Auf dem Schiff mit besonderer Eisfestigkeit haben nach Angaben der Werft rund 200 Passagiere Platz. Neben sechs Restaurants gebe es ein Casino, einen großen Spa-Bereich, ein Fitnesscenter sowie Shoppingmöglichkeiten. Für Expeditionen zu Luft und zu Wasser ist das Schiff demnach mit zwei Helikoptern, 18 Schlauchbooten, 14 Kajaks sowie einem Mini-U-Boot für sechs Gäste ausgestattet. Der Werft zufolge gilt sie als die größte und geräumigste Luxusexpeditionsjacht der Welt. Nach der ersten Jungfernfahrt rund um Island soll das Luxusschiff künftig in die Arktis, die Antarktis, nach Norwegen, Argentinien und Südafrika reisen.

