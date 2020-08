Stralsund

Am Ausrüstungskai der MV Werften in Stralsund liegt weiterhin die verlassen wirkende Expeditionsyacht „Crystal Endeavor“. Kapitäne von Segelbooten fahren daran gern vorbei, um Fotos zu machen. Bereits im Dezember hatte das Schiff die große Werfthalle verlassen – doch wann es fertiggestellt werden kann, ist unklar.

Arbeiter sind weit und breit nicht zu sehen, die meisten befinden sich in Kurzarbeit. Die Arbeiten an dem für Polarregionen konzipierten Traumschiff waren im Zuge der Corona-Krise ins Stocken geraten. Weil der Markt für neue Kreuzfahrtschiffe zusammengebrochen ist, stecken die MV Werften in einer großen Krise und hoffen auf staatliche Hilfe in Millionenhöhe.

Von OZ