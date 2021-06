„Crystal Endeavor“ in Stralsund getauft: Video zeigt Luxusyacht von Innen

Die Reise eines Schiffs der Superlative beginnt: Am Sonnabend hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die „Crystal Endeavor“ feierlich in Stralsund getauft. Die OZ hat sich zuvor auf den Decks und den Kabinen des Schiffes umgesehen. So sieht es dort aus.