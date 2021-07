Stralsund

Die MS „Crystal Endeavor“, das Spitzenschiff der MV Werften in Stralsund, ist das weltweit größte Expeditionskreuzfahrtschiff. Am Samstag um 14 Uhr verlässt es seinen Heimathafen für seine Jungfernfahrt. Es geht nach Öresund, Kap Skagen und über die Nordsee nach Reykjavik, wo die „Crystal Endeavor“ am 15. Juli ankommen soll.

Auf der Fahrt werden allerdings keine Kreuzfahrtgäste an Bord sein, sondern Handwerker und Techniker, die die letzten Arbeiten ausführen. Ankunft in der Hauptstadt Islands wird am 15. Juli sein. Anschließend geht die erste offizielle Reise los rund um die Vulkaninsel im hohen Norden.

Die OSTSEE-ZEITUNG ist vor Ort dabei, wenn das Kreuzfahrtschiff den Hafen verlässt. Am Samstag können Sie hier das Ablegen der „Crystal Endeavor“ in Stralsund live verfolgen:

Der Stream startet am 10. Juli gegen 14 Uhr.

Von OZ