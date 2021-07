Die „Crystal Endeavor“ ist der fünfte Neubau der MV Werften mit den Standorten Wismar, Rostock und Stralsund, die seit 2016 zu Genting Hong Kong gehören. Es ist das erste Schiff, das die Stralsunder an die Reederei Crystal Cruises übergeben haben.

Die 1988 gegründete Reederei mit Sitz in Brentwood, Los Angeles (Vereinigte Staaten), wurde 2015 von Genting Hong Kong übernommen. Zuvor war sie ein Tochterunternehmen der japanischen Reederei Nippon Yusen Kaisha. Das Unternehmen hat mit der „Endeavor“ jetzt neun Schiffe in Fahrt – auf Ozeanen und Flüssen.

Im Sommer 2016 wurde mit Crystal River Cruises auch eine Marke für Flusskreuzfahrten in Europa eingeführt. Fünf Schiffe gibt es dafür, vier davon sind in Wismar gebaut worden: Das erste davon war die „Crystal Bach“. Sie wurde am 3. August 2017 in Wismar an die Reederei übergeben.