„Crystal  Endeavor“ verlässt Stralsund: Warum sich die Abfahrt zwei Stunden verzögerte 

Stralsund

Nun ist er Geschichte, der vorerst letzte Auftrag der Stralsunder Werft. Am Sonnabend um 16 Uhr verließ die „Crystal Endeavor“ endgültig den Ausrüstungskai und brach Richtung Island auf. Zwei Stunden später als geplant. Nach OZ-Informationen waren noch nicht alle Güter pünktlich an Bord gebracht worden.

Die Jungfernfahrt führt das weltweit größte Expeditionskreuzfahrtschiff über Öresund, Kap Skagen und die Nordsee nach Reykjavik. Die Ankunft in der Hauptstadt Islands ist für den 15.Juli geplant. Die OZ begleitete das Manöver „Leinen los“ auf der Werft, bei Besuchern im Nautineum auf dem Dänholm und konnte zeitgleich die erste Etappe der Endeavor-Fahrt bis Sassnitz miterleben.

OZ-Reporter auf der Endeavor-Brücke

„Wir entdecken die Welt mit Stralsunds ,Endeavor’“, heißt es sinngemäß auf einem Banner hoch oben auf dem Schiff. Auf der Pier drängeln sich die Leute durch eine herumwuselnde Menschentraube und Berge von Verpackungsmaterial, vor dem Eingang zum Schiff Sicherheitskontrollen, an der Seitenpforte Temperaturmessung, Abgleich anhand der Mitfahrerliste. Maske auf und los. Nur wohin? Keiner weiß Bescheid, bis ein Crewmitglied den Weg zum Fahrstuhl weist: „Bis auf Deck 7, dann noch zwei Treppen“. Die Wände sind noch unverkleidet, mehrfarbige Rohrstränge verlaufen sichtbar aus der Höhe in die Tiefe. Ein neues Schiff eben.

Willkommen auf der Enterprise

In der Küche der „Crystal Endeavor“ herrscht Hochbetrieb. Quelle: Peer Schmidt-Walther

„Willkommen im Raumschiff Enterprise,“ sagt Lotse Klaus-Peter Wegner und grinst, „das ist ja Futurismus pur!“ Der finnische Kapitän Jan Rautawaara kommt: „Willkommen an Bord!“ Er hat sich aus einer Gruppe Techniker gelöst, die mit Papieren und Messgeräten herumlaufen, um letzte Einstellungen vorzunehmen. Über die Tischflagge mit der Aufschrift „Hansestadt Stralsund“, ein Abschiedsgeschenk, freut er sich sehr. Wie auch über Mecklenburg-Vorpommern- und -Stadtflagge. Ein Matrose zieht sie am Signalmast auf. Den roten Tischwimpel stellt Rautawaara neben einem Gepäckberg ab: „Das ist hier noch mein Büro.“

Der Kapitän blickt skeptisch auf seine Uhr: „14 Uhr schaffen wir nicht, wird wohl 15 Uhr werden“. Es seien noch dringend benötigte Ausrüstungsgegenstände zu laden, die gerade erst angekommen sind, lautet die Begründung. Auch 15 Uhr verstreicht.

Werftarbeiter nahmen Abschied

Zur gleichen Zeit am Kai: Um den Abschied mitzuerleben, hatten die MV Werften ihre Mitarbeiter samt Familien auf das Betriebsgelände eingeladen. Seit 12 Uhr gibt es an der Kaikante Bratwurst und alkoholfreies Bier. Außerdem konnte via Videoleinwand ins Innere des Schiffes geschaut werden. Etwa 200 Werftler sind der Einladung gefolgt. Wohlwissend, dass es ein Tag wird, geprägt vom Stolz über das tolle Schiff, aber auch vom Bangen um die Zukunft hunderter Werftarbeiter.

Gerd Puppel und seine Frau warten auf das Auslaufen des Schiffes, sitzen auf dem Dänholm quasi in der ersten Reihe. Quelle: Ines Sommer

„Ganz ehrlich, ich bin stolz, dass wir das Schiff hier gebaut haben“, sagt ein 45-jähriger Konstrukteur und schiebt hinterher: „Sonst war das Auslaufen des Schiffes immer ein freudiger Anlass. Heute bin ich auch sehr traurig, denn so wie es jetzt aussieht, ist es der letzte Auftrag, der da rausfährt. Und natürlich muss ich an meine vielen Kollegen denken, die zum 1. August quasi ihre Kündigung bekommen haben. Denn als was anderes empfinden sie das Abschieben in eine Transfergesellschaft nicht. Da geht ganz viel Know-how, ganz viel Werfterfahrung verloren.“

Der Stralsunder wünscht sich sehr, dass die „Crystal II“ in Stralsund gebaut werden kann. Denn Interessenten gebe es, die hätten sich in den letzten Wochen auf der Stralsunder Werft die Klinke in die Hand gegeben. „Dann gäbe es für die fast 300 betroffenen Kollegen ein Zurück aus der Transfergesellschaft in den Schiffbau“, hofft der Mann, der seit den 90ern dabei ist. Ein 62-jähriger Kollege befürchtet hingegen: „Mit der Rumpf-Truppe, die hier noch bleibt, kriegen wir doch kein Schiff mehr gebaut.“

Zaungäste auf dem Dänholm

Jens Unger und seine Frau wollen ebenfalls Abschied nehmen von dem Schiff, das nun Stralsund verlässt. Quelle: Ines Sommer

Zu denen, die zur gleichen Zeit das Auslaufmanöver auf der anderen Seite des Strelasunds sehnsüchtig erwarten, gehören Jens Unger und seine Frau. Sie haben sich auf dem Dänholm ein Fleckchen gesucht, von dem aus man alles bestens beobachten konnte. „Ich war 31 Jahre auf der Werft Buchhalter, musste 2017 gehen“, erzählt der Mann, der heute in der Stadtverwaltung arbeitet. „Früher gab es mal einen Tag der offenen Tür auf der Werft, heute hört man nicht viel Gutes. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man die ,Crystal’ sieht und befürchten muss, dass es das letzte Schiff ist, was Stralsund verlässt.“

Auch Gerd Puppel und seine Frau sind extra auf den Dänholm gefahren, um die „Crystal Endeavor“ noch einmal zu sehen, bevor sie auf große Fahrt geht. Der 65-jährige ehemalige Polizist befürchtet, dass auf der Stralsunder Werft bald die Lichter ausgehen. „Wenn man bedenkt, dass hier früher mal 6500 Leute gearbeitet haben...“, sagt seine Frau nachdenklich.

Zur Galerie Das weltweit größte Expeditionskreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ hat am Sonnabend endgültig Stralsund und damit seine Geburtsstätte verlassen.

Drüben auf dem Schiff meldet Lotse Jens Hahn um 15.30 Uhr das Schiff bei Stralsund traffic ab. Colin Au, der Vertreter der Eigner-Familie Tan Sri Lim aus Malaysia, tritt schon im Kreis des beiden Werft-Chefs unruhig von einem Bein aufs andere. 15.55 Uhr, englisch-deutsche Durchsage des Kapitäns: „Danke an alle für dieses wunderschöne Projekt!“ 16 Uhr, endlich das ersehnte Kommando: „Leinen los und ein!“

Abschied mit Domingo-Song

Blick auf die „Crystal Endeavor“ kurz vor der Abfahrt. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Über die Bordlausprecher tönt Placido Domingo mit dem „Traumschiff“-Abschiedssong: „What a wonderful world, what a wonderful life…“ Das Lostenboot „Fairplay 20“ taut an. Alle zucken zusammen, als plötzlich das gewaltig stimmkräftige Typhon losdröhnt: dreimal lang – und Tschüs Stralsund!

Rückwärts schleicht der 20 000-Tonner, der mit 450 Millionen Euro Baukosten, pro Kabine zwei Millionen, als das teuerste Kreuzfahrtschiff der Welt gilt, bis zum Becken des Südhafens. Schlepper „Fairplay 20“ zieht die hohe Schiffsnase behutsam in die Ziegelgraben-Fahrrinne. Noch einmal drei sehr lange, tiefsatte Typhondröhner. Als der Schleppzug die Kurve vor Devin und die Rügensche Spitze Steinort passiert hat, entschwindet die Stralsund-Kulisse hinter dem Küstenwald.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Kapitän studiert die OZ-Ausgabe. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Harte Kursänderung auf die Hochspannungsleitung Prosnitzer Schanze-Niederhof zu. Mit der Leitungshöhe gibt es zum Glück keine Probleme. Mit 13 bis 14 Knoten geht die Reise durch den schmalen Strelasund, bis Palmer Ort, die Südwestspitze Rügens am Eingang zum Greifswalder Bodden erreicht wird. „Keine Palmen?“, fragt jemand im Spaß, „aber eine wunderschöne Ecke“, antwortet Lotse Jens Hahn.

19.40 Uhr: Das Ende der schlauchartigen Landtiefrinne naht nach rund 25 Seemeilen. Auch das leuchtend rote Lotsenboot von Freest. Und schon bald gibt es den tollen Blick auf den Südperd im Sonnenuntergang.

Lotse Klaus-Peter Wegner genießt die Fahrt auf der „Endeavor“. „Ein echter nautischer Mercedes, technisch einwandfrei, einfach optimal“ sagt Lotse Klaus-Peter Wegner. Den Kapitän freut’s: „Das wird noch mal ein echter Hammer, dieser Dampfer!“

Von Peer Schmidt-Walther und Ines Sommer