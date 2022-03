Am 25. Juni empfangen die Ü45-Kicker des SV Prohner Wiek die ehemaligen Größen der DDR-Nationalmannschaft. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit dem Stralsunder Bernd Wunderlich, aber auch mit Dirk Stahmann, Matthias Döschner oder Jürgen Raab.

Tag der Fußball-Legenden in Prohn: Einstige DDR-Größen fordern Wiek-Oldies heraus

Sport - Tag der Fußball-Legenden in Prohn: Einstige DDR-Größen fordern Wiek-Oldies heraus

Sport - Tag der Fußball-Legenden in Prohn: Einstige DDR-Größen fordern Wiek-Oldies heraus