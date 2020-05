Stralsund

Der Kreisverband Rügen-Stralsund des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) wird in den nächsten Wochen die insgesamt 130 Altkleidercontainer in Stralsund und auf Rügen von den Aufstellorten in den Gemeinden und Stadtteilen abziehen. Wie Burkhard Päschke, Leiter Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes, dazu informiert, liegt der Grund dafür in der gegenwärtig nicht mehr gegebenen Weiterverarbeitung der eingeworfenen Altkleider.

Produktionsbänder der Weiterverarbeiter stehen still

Das mit dem DRK in Vertrag stehende Unternehmen für die Altkleiderverwertung könne aufgrund der Corona-Pandemie eine Weiterverarbeitung oder auch einen Weitertransport der Altkleider derzeit nicht gewährleisten, so Päschke.

Ein großer Teil der Containerware geht auch in die Industrie, wo vielerorts die Produktionsbänder stillstehen. Auch ein grenzüberschreitender Weitertransport ist gegenwärtig und auch in absehbarer Zeit nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Kleiderkammern in Stralsund und in Bergen auf Rügen immer noch coronabedingt geschlossen sind.

Altkleider vorerst zu Hause sammeln

Das Rote Kreuz empfiehlt daher, wenn möglich, Altkleider in Säcken zu Hause im Keller oder in der eigenen Garage zwischenzulagern. Zum Ende des Jahres ist damit zu rechnen, dass die Altkleidercontainer wieder an den ursprünglichen Sammelstellen aufgestellt werden.

Das DRK betreibt in Stralsund, in der Mühlgrabenstraße 10, und in Bergen auf Rügen, in der Hermann-Matern-Straße 34, jeweils eine Kleiderkammer zur Versorgung von Bedürftigen mit Kleiderspenden aus der Bevölkerung. Bis zu vier Tonnen Bekleidung, Schuhe, Spielzeug und Haushaltskleinwaren können so über die Kleiderkammern jedes Jahr wieder einem guten Zweck zugeführt werden.

Menschen mit Handicap helfen beim Einsammeln

Für das Einsammeln der Altkleider ist beim DRK die Werkstatt für behinderte Menschen ( WfbM) verantwortlich. Bis zu zehn Mitarbeiter mit Handicap sind in der Verwertungskette beschäftigt. Auch die Ausgabestellen sind der WfbM zugeordnet. Kleidung erhält jeder bedürftige Bürger, der die Kleiderkammern aufsucht.

In der Regel wird für die Kleidung eine geringe Schutzgebühr erhoben, um Missbrauch zu verhindern. Um den „Handel mit Kleiderspenden“ zu vermeiden, werden pro Tag und Person maximal 15 Kleidungsstücke (Schuhpaare) abgegeben. Alle Erlöse kommen laut Päschke den Kleiderkammern oder der Behindertenhilfe zugute.

Von Jörg Mattern