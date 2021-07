Stralsund

Ein Herzensprojekt des DRK-Kreisverbandes Rügen-Stralsund e.V. kann durch die Hilfe der OZ-Leser vermutlich in die Tat umgesetzt werden. In der Obdachlosenunterkunft (OLUK) in Stralsund sollen sechs weitere Plätze in den aktuellen Räumlichkeiten der Kleiderkammer, die in den Keller zieht, geschaffen und dort das sogenannte Trainingswohnen etabliert werden. Unterteilt in drei Zwei-Bettzimmer mit einer eigenen Küche und sanitären Anlagen, wird eine WG entstehen, die es ermöglicht, das eigenständige Wohnen zu üben, möglichst selbstständig zu agieren und damit einen besseren Sprung in die eigene Wohnung zu schaffen.

Geld hilft bei Umsetzung des Projektes

Für die Umsetzung dieses Projektes hat die OSTSEE-ZEITUNG Stralsund im Juni Spenden gesammelt. Zwar wurde das eigentliche Spendenziel verfehlt, dennoch sind stolze 5235 Euro zusammengekommen. Das DRK freut sich über jeden gespendeten Euro, der den Eigenanteil etwas verringert. Bis Ende des Jahres 2021 soll der Umbau abgeschlossen sein. Das OLUK-Team rund um Leiter Andreas Hoth bedankt sich hiermit noch einmal herzlich bei allen OZ-Lesern für die Unterstützung.

