Stralsund

Der Suchdienst des Deutschen Rotes Kreuzes war für Mohammad Firas Edleby eine der ersten Anlaufstellen, als er 2015 in Deutschland ankam. Seit mittlerweile 30 Jahren ist der DRK Suchdienst auch in Stralsund die Adresse, wenn es um die Suche nach Vermissten des II. Weltkrieges, Internationale Suchen, Aufenthaltsermittlungen von Spätaussiedlern, Familienzusammenführung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern oder Hilfs- und Beratungsdienste geht.

Erste Hilfe bei der Suchdienstberatungsstelle

Mohammad Firas Edleby verließ seine Heimat Allegro in Syrien im Sommer 2015 während des Krieges. Damals wusste er nicht, wo er letztendlich landen wird. Jedoch musste die Entscheidung, das Land zu verlassen schnell fallen. Drei Wochen war er über die Türkei und Griechenland unterwegs, bevor er in München landete. Relativ planlos setze er sich in einen Zug und strandete nachts in ländlicher Umgebung und wurde vom Deutschen Roten Kreuz aufgenommen.

Während Frau und Kind weiter in Syrien warteten, fand Mohammad Firas Edleby bei Nora Latta in der Suchdienstberatungsstelle Stralsund eine feste Anlaufstelle für alle Sorgen. Mit ihrer Hilfe stellte er den Asylantrag. Nach seiner Anerkennung konnte dann die Nachholung der Familie in die Wege geleitet werden. Über ein Jahr nach seiner Flucht, konnten sie sich im August 2016 wieder in die Arme schließen.

Vom Hilfesuchenden zum Ehrenamtler

Der inzwischen 35-jährige Syrer musste sich in der Zeit um seine Anerkennung als Arzt bemühen, Sprach- und Kenntnisprüfungen ablegen. Auch dafür sprach er immer wieder bei Nora Latta in der Suchdienstberatungsstelle vor. Bis ins Freie schlängelten sich die Hilfesuchenden während der Flüchtlingskrise 2015 vor der Tür der Kollegin. „Die Leute standen hier stets Schlange. Eines Tages wollte ich im Flur die Sprechstunde absagen, da ich keinen Dolmetscher hatte. Herr Edleby ist aufgestanden und hat seine Hilfe angeboten“, erinnert sich Nora Latta.

Seine Kenntnisse der arabischen, englischen und inzwischen auch deutschen Sprache machten in seitdem zu einem wertvollen Sprachmittler, der hier nun regelmäßig zum Einsatz kam. Zwei Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland hatte er seine Approbation und auch eine Anstellung im Klinikum in Bergen. Heute ist Dr. Edleby im Stralsunder Klinikum auf der Kinderstation tätig. Seine Ehefrau arbeitet ebenfalls als Ärztin im Bergener Klinikum und mit ihren beiden Kindern lebt die Familie in Stralsund.

Ehrenamtliche Sprachmittler weiterhin gesucht

Berufsbedingt kann Mohammad Firas Edleby dem Suchdienst nicht mehr so spontan zur Seite stehen. Dafür setzt er sich aber auf andere Weise beim Deutschen Roten Kreuz ein. Sogenannte „Sprachmittler“ werden jedoch weiterhin benötigt. Von Dolmetschern wird hier nicht gesprochen, da die Ehrenamtlichen hierfür keinen Abschluss vorweisen müssen. Gesucht werden dabei aktuell noch Menschen, die Flüchtlingen und Auswanderern aus Afghanistan (persisch) oder Eritrea (Tigrinya) helfen können, die ersten Sprachbarrieren zu überwinden.

DRK Suchdienst: Suchen – Verbinden – Vereinen Nachforschungen und weltweite Suche nach Familienangehörigen ist eine Aufgabe des Suchdienstes. Dazu gehört auch heute noch die Aufklärung noch offener Schicksale von Kriegsvermissten des II. Weltkrieges, die internationale Suche nach Angehörigen von Flüchtlingen oder die Aufenthaltsermittlung von Spätaussiedlern. Familienzusammenführungen von Flüchtlingen und Spätaussiedlern und die notwendigen Beratungen über die rechtlichen Voraussetzungen werden ebenso vom Suchdienst in die Wege geleitet. Der Hilfs- und Beratungsdienst organisiert Gesundheits- oder materielle Hilfen in Einzelfällen für Volksdeutsche, die im Herkunftsland verblieben sind. Das Kreisauskunftsbüro steht bei der Bewältigung von Katastrophen und Großschadensereignissen den Menschen auch bei der Sorge um vermisste Familienangehörige zur Seite.

Nora Latta begleitet die Hilfesuchenden oft über lange Zeiträume. „Familienzusammenführungen brauchen Zeit, der Nachzug der Familie oft Jahre. Da sieht man schon viel menschliches Leid. Das braucht Empathie, Ruhe und Geduld“, sagt die Suchdienstmitarbeiterin des DRK Kreisverbandes Rügen-Stralsund. „Auf Sprachmittler sind wir dabei immer angewiesen. Viele von ihnen sind berufstätig und daher nicht immer verfügbar.“ Menschen mit Sprachkenntnissen sind hier also immer willkommen.

Von der Sprachmittlerin zur Pflegehelferin

Arabisch, französisch, englisch und deutsch spricht Rajaa Wardi. Die 39-Jährige aus Marokko kam mit ihrem Mann – einem Engländer – vor 12 Jahren nach Deutschland. 2016 erfuhr sie in einem Sprachkurs, dass sie beim DRK helfen kann und meldete sich umgehend. „Ich wollte ja damals auch, dass mir jemand hilft, bei Arztgängen beispielsweise, als ich noch nicht so viel deutsch konnte. Und es macht Spaß. Immer wieder trifft man in der Stadt dann auf Menschen, die sich bedanken“, sagt Rajaa Wardi.

Einen Vorteil hat ihr Engagement noch. Seit 2017 arbeitet sie als Pflegehelferin in der Sozialstation des DRK. Da sich der Suchdienst im gleichen Gebäude in der Hafenstraße befindet, kann Nora Latta im Notfall so auch mal sehr schnell für ein Telefonat auf Rajaa Wardi zurückgreifen. „Es sind dann aber auch mal traurige Geschichten, die einen manchmal auch nicht schlafen lassen“, sagt die vierfache Mutter.

Von Wenke Büssow-Krämer