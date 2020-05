„Da fehlte einfach etwas“: Tattoo- und Piercingstudios in Stralsund wieder offen

Stralsund

Tätowierer arbeiten in der Regel mit Terminvergabe. Die Schweriner Entscheidung, die Studios ab Donnerstag wieder öffnen zu lassen, kam offenbar recht überraschend, sodass die Kalender auf die Schnelle noch nicht umorganisiert waren. In Stralsund blieben wohl deshalb an Tag eins mancherorts die Türen noch verschlossen.

Nicht so beim Tattoo- und Piercingstudio „Body & Art“ in der Heilgeiststraße. Ein Glück für die 19-jährige Lea Rosin. Die Stralsunderin ließ sich ihr Piercing über der Oberlippe, Medusa genannt, wieder herrichten. „Da ist die Kugel abgefallen. Alleine habe ich sie nicht mehr festbekommen.“ Zwei Wochen musste sie warten. Das sei schon etwas seltsam gewesen, denn: „Da fehlte einfach etwas.“

Die 19-jährige Lea Rosin hat nun wieder ein funkelndes Piercing über der Oberlippe. Quelle: Kai Lachmann

Wie sie konnten es auch einige andere kaum erwarten, bis der Betrieb wieder losging. „Es gab mehrere Anrufer, die Termine machen wollten“, berichtete Studioinhaber Matthias Wegner. „Für Juni ist das möglich. Den Mai haben wir freigehalten, um die Kunden umzubuchen, die sich in der Zeit tätowieren lassen wollten, als wir zumachen mussten.“

Vier bis sechs Wochen Warten waren aber auch vor Corona normal. Zum Auftakt hat Tätowiererin Steffi Wegner zwei Menschen mit Bildern auf der Haut versorgt.

Hohe Hygienestandards gab es schon vor Corona

Die Arbeitsausstattung der Tätowierer und Piercer hat sich durch die Coronaschutzmaßnahmen nicht geändert: Desinfektionsmittel für Hände und Flächen, Handschuhe und Mundschutz waren schon vorher Hygienestandard, wie Matthias Wegner sagt. „Wir haben nun zusätzlich weniger Stühle im Wartebereich, damit sich hier weniger Leute gleichzeitig aufhalten, außerdem eine Plexiglasscheibe an der Kasse.“

Da auch Kleidung und Schmuck verkauft werden, bleibt zudem die Menge der Kunden begrenzt auf einen pro 15 Quadratmeter. Wie in anderen Geschäften auch herrscht bei „Body & Art“ Maskenpflicht für alle. Inhaber Wegner nimmt das sehr ernst. Er kann sogar aus dem Bußgeldkatalog des Landes zitieren.

Von Kai Lachmann