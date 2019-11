Das Feuer in der Nacht zum Dienstag soll nach Schweißarbeiten in der Stralsunder Kita ausgebrochen sein. Schaden wird auf 100000 Euro geschätzt. Kita-Gebäude ist vorerst gesperrt. Die Kinder müssen woanders betreut werden.

Feuer in der Gentzkowstraße

Feuer in der Gentzkowstraße - Dachbrand im Stralsunder „Zwergenhaus“: Kita für 156 Kinder gesperrt