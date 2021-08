Dachstuhlbrand in Groß Mohrdorf: Wie zwei Familien ihr Zuhause verloren

Groß Mohrdorf

Dicke Rauchwolken stiegen am späten Samstagnachmittag gegenüber der Dorfkirche und des Friedhofes von Groß Mohrdorf auf. Kurze Zeit später hatten zwei Familien – acht Personen, darunter vier Kinder – ihr Zuhause verloren. „Ich wunderte mich über den vielen Qualm in der Luft und dachte erst, hier hat jemand seinen Grill zu stark angefeuert“, so die 81-jährige Gerlinde Wendt, die aus ihrer Eingangstür genau auf das in Flammen stehende Mehrfamilienhaus mitten im Dorfkern blicken kann.

Ersthelfer holen noch Hund und Katze aus dem Haus

Gerlinde Wendt (81), Anwohnerin: „Ich wunderte mich über den vielen Qualm in der Luft und dachte erst, hier hat jemand seinen Grill zu stark angefeuert.“ Quelle: Christian Roedel

Die alte Dame hatte gerade Wochenendbesuch von ihrer Enkeltochter samt Ehemann aus Lübeck, die dort auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind. Der junge Mann eilte sofort zum Nachbarhaus und schlug die Scheiben ein, weil in dem Gebäude auch Familien mit Kindern leben. Die Kinder waren bereits evakuiert, aber ein Hund und eine Katze befanden sich noch im brennenden Haus, die der Lübecker, ohne lange zu überlegen, rettete.

„Wir waren zwei von mindestens acht Ersthelfern vor Ort“, bestätigt die Enkeltochter Cornelia Langner. Nach der Prüfung, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufhielten und der Befreiung der Haustiere, sorgten sie dafür, dass Autos vom Grundstück entfernt wurden und die Einsatzfahrzeuge so eine freie Zufahrt hatten. „Ein Auto musste mit acht Leuten weggeschoben werden, da der Schlüssel noch in dem Brandhaus war. Zwei Mann versuchten dann mit Gartenschläuchen von der Rückseite des Gebäudes zu löschen, bis die Feuerwehr eingetroffen ist. Da wir selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, haben wir zusammen mit einem Nachbarn und dem Hausbesitzer die Freiwillige Feuerwehr Groß Mohrdorf beim Aufbau der Wasserversorgung unterstützt, bis weitere Kräfte eingetroffen sind“, schildert die Besucherin die dramatische Situation.

Der Besitzer des Gebäudes, dessen Namen auf eigenen Wunsch unerwähnt bleiben soll, sagte gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG: „Ein Glück, dass niemand zu Schaden gekommen ist und meine Mieter alle bei Freunden oder Verwandten untergekommen sind, weil die zwei in Mitleidenschaft gezogenen Wohnungen momentan nicht mehr bewohnbar sind.“

Großeinsatz der Wehren des Amtsbereiches

Insgesamt rund 65 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Stralsund und der Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Mohrdorf, Niepars, Altenpleen, Prohn, Preetz, Klausdorf und Stralsund sowie der Führungsgruppe, des Rettungdienstes und Kriseninterventionsdienstes kamen hier zum Einsatz.

„Man sah eine Rauchentwicklung in der Mitte des Hauses aus dem Dachstuhl. Von der Hinterfront hat man allerdings dann auch schon die Flammen gesehen. Schnell haben wir die Wasserversorgung und auch das Dach aufgenommen, damit wir besser an den Brandherd kommen“, beschreibt Ralf Lange von der Freiwilligen Feuerwehr Groß Mohrdorf. „Da es sich hier um eine Blecheindeckung handelt, konnte man dank des Einsatzes einer Drohne gut die Wärmeeinwirkung sehen und Glutnester identifizieren, da es sich verfärbt. Das hat man bei Tonziegeln so nicht“, beschreibt der Einsatzleiter, der für die Möglichkeit des Einsatzes dieser Technik durch die Führungsgruppe sehr dankbar ist. Und dank der Drehleiter der Berufsfeuerwehr aus der Hansestadt kamen die Kameraden auch gut an den Brennpunkt.

Nicht genügend Löschwasser für Großbrände

Eine schnelle und ausreichende Wasserversorgung an dieser Stelle ist jedoch ein Problem. Das Löschwasser wird den Trinkwasserleitungen entnommen, die nicht den Bedarf decken, die ein solcher Einsatz fordert. „Bei solch einem Brand mit mehreren Rohren werden um die 1600 Liter pro Minute angefordert. Das bringen die Versorgungsleitungen nicht mehr. Wir mussten eine lange Wegstrecke aufbauen. Aus Klein Mohrdorf und vom Kindergarten mussten die Schläuche jeweils 500 Meter überwinden“, erklärt Ralf Lange. Das Problem ist lange bekannt. Die Löschwasserentnahmepläne sollen verbessert werden. Löschteiche, Brunnen und Zisternen sollen angelegt werden.

Der Brand in Groß Mohrdorf zerstörte zwei Wohnungen und machte acht Personen wohnungslos. Quelle: Christian Roedel

Auch wenn nach gut einer Stunde der Einsatz beendet werden konnte – eine Brandwache blieb noch bis 22 Uhr vor Ort – hat dieser Brand weitreichende Konsequenzen. Die Brandwohnung sowie die darunter liegende Wohnung sind durch Feuer-, Rauch- und Wasserschäden nicht mehr bewohnbar. Nur der Eigentümer und Vermieter kann seine Wohnung weiterhin nutzen. Der Schaden wird auf 250 000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine fahrlässige Brandstiftung hatte die Polizei am Wochenende noch nicht ausschließen können.

Hilfe für wohnungslose Brandopfer gefragt

Zum Glück kamen bei diesem Brand keine Personen zu Schaden. Eine 32-jährige Anwohnerin musste dennoch ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem sie von dem Brand erfuhr und nach Hause eilte, erlitt sie einen Schock beim Anblick des Gebäudes. Die Mieter der nicht mehr bewohnbaren Wohnungen konnten vorerst bei Bekannten Unterschlupf finden. In den sozialen Medien wird für die Betroffenen bereits zu einer Spendenaktion aufgerufen und auch das Amt will hier unterstützen.

„Die gute Zusammenarbeit der einzelnen Kräfte aus dem Amtsbereich und der Stadt, die sich auch um die Familien kümmert, ist eine runde Sache und die positive Seite dieses Einsatzes“, sagt Einsatzleiter Ralf Lange.

Von Wenke Büssow-Krämer und Christian Rödel