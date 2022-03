Dadurch entstand der Rauchgeruch in Stralsund

Stralsund

Am späten Montagnachmittag lag ein übler Rauchgeruch über Stralsund. Nicht nur in der Stralsunder Altstadt mussten viele Menschen ihre Fenster schließen, damit der Qualm nicht in die Wohnung oder ins Büro zieht.

Doch weder waren die Gartenfeuer aus den Lauben das Problem – wie so in März und Oktober – noch ein gefährlicher Großbrand. Aus bisher noch unbekannter Ursache brannte an der Werftstraße gegen 17 Uhr lediglich eine größere Wiese.

Vom Areal in der Nähe des Nettomarktes ging auch der Gestank aus, der sich unter anderem über die Stralsunder Altstadt legte, bis die Stralsunder Feuerwehr den sogenannten „Ödlandbrand“ gelöscht hatte.

Brand in Stralsund. Aus der Luft ist zu sehen, welche Stelle der Wiese gebrannt hat. Quelle: christian Rödel

Für den Löscheinsatz der Feuerwehr musste der Verkehr zeitweise von der Polizei umgeleitet werden. Größere Schäden oder Verletzte gab es nicht. Augenzeugen berichteten, dass Jugendliche in dem betroffenen Bereich „gekokelt und Reifen entzündet hätten“. Dies konnte die Polizei am Montagabend jedoch nicht bestätigen. Die Ursache des Feuers an der Werftstraße ist noch unbekannt.

Von kst, crö