Wie gewaltsam ging nur dieser Handtaschenräuber vor? Am Mittwochabend versuchte laut Polizei ein junger Mann in Stralsund, einer 58-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Und das offenbar mit roher Gewalt. Die Stralsunderin stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde in einer Klinik stationär behandelt.