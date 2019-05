Stralsund

Selbst Eisenbahner staunten nicht schlecht, über das, was da im Stralsunder Hafen am Freitag gegen Mittag lautstark zu hören war: die markanten Pfiffe einer Schnellzug-Dampflok.

Baujahr 1935

Der 181-Tonnen-Koloss (24 Meter lang, 2500 PS stark, 130 km/h schnell, stationiert in Chemnitz) von 1935 kam mit einem DR-Sonderzug aus Pasewalk und machte an der Kaikante erst auf Höhe des Parkhauses Ozeaneum und später direkt vor dem Ozeaneum eine Verschnaufpause, während sich die Gäste des von der Pressnitztalbahn gecharterten Sonderzuges in Stralsund umschauten.

Am Nachmittag wieder zurück

Um 16.30 Uhr soll sich das Nostagie-Gespann wieder vom Rügendammbahnhof aus nach Pasewalk verabschieden.

Peer Schmidt-Walther