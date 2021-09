Dank Stralsunder Kooperation vom Ruder-„Schnupperkurs“ zur WM-Medaille

Stralsund

Jeden Montag und Mittwoch gegen 7 Uhr öffnet Uwe Breitsprecher die Tore des Stralsunder Bootshauses und schließt das Gatter zum Steg in den Strelasund auf. Kurz darauf verwandelt sich die Ruhe in den Bootshallen und auf dem spiegelglatten Meeresarm in kräftigen Trubel.

Etwa 30 Kinder stürmen auf das Gelände, präparieren die Ruderboote und setzen sich – etwas wackelig – in das schmale Sportgerät. Breitsprecher steht dann in Trainingsanzug und Basecap auf dem Steg und gibt Anweisungen. „Welches Skull zuerst einlegen?“, fragt er die Ruderneulinge. Dann ruft er einem Zweier, der auf dem Wasser vorbeizieht, zu: „Die Blätter dichter am Wasser lassen!“

Wahl zwischen normalem Sportunterricht und Schulrudern

Seit 1993 lernen Siebt- bis Neuntklässler des Hansa-Gymnasiums Stralsund so die Wassersportart kennen. In der zehnten Klasse geht es mit Leistungssport Rudern weiter. Das spezielle Angebot gab es schon, als das Hansa-Gymnasium noch eine Mädchenschule war. „Wir wollten die Idee wieder aufgreifen, um Tradition wiederzubeleben, die Gegebenheiten mit dem Sund nutzen und die Schule attraktiver machen“, sagt Schulleiter Thomas Janke.

Die Schüler können zwischen normalem Sportunterricht und Schulrudern wählen. Jährlich probieren sich 50 bis 70 neue Gymnasiasten an den Skulls. Uwe Breitsprecher, Trainer beim Stralsunder Ruder-Club (SRC) und Teilzeitlehrer, und Barbara Winkler, Sportlehrerin am Hansa-Gymnasium, bringen ihnen die richtige Technik bei.

Ziel: „Jugend trainiert für Olympia“

Das große Ziel: das jährliche Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“. 1995 war ein Boot des Hansa-Gymnasiums erstmals im Finale in Berlin dabei. Seit 15 Jahren behaupten sich die Stralsunder als Dauergast in der Hauptstadt gegen Sportschulen und Ruderzentren. Sechs Silber- und drei Bronzemedaillen heimsten die Norddeutschen seitdem bei „JTFO“ für das Hansa-Gymnasium ein. „Weil wir so erfolgreich sind, werden wir aktuell oft gefragt: Wie macht ihr das?“, berichtet Breitsprecher.

Nicht nur die Schule profitiert vom Schulrudern. Der Rudernachwuchs beim SRC rekrutiert sich dank des alternativen Sportunterrichts quasi von allein. Da dürften andere Sportarten neidisch auf die Kooperation blicken. Die Wiedereinführung einer Sportklasse, die das Angebot auf Volleyball, Handball, Fußball und Co. erweitern würde, stehe aktuell aber nicht zur Debatte.

So bleiben einige Rudertalente nach dem „Schnupperkurs“ während der Schulzeit dabei und werden auch nach Unterrichtsschluss von Breitsprecher beim SRC betreut. „Wir leben als Verein von dieser Kooperation“, sagt der Trainer. Seine Acht-Stunden-Stelle beim Hansa-Gymnasium für das Schulrudern bezeichnet er als „Lebensversicherung“ für den SRC und die eigene Trainertätigkeit. „Von der Förderung des Landessportbundes allein könnte ich nicht leben.“

Kooperation zwischen Schule und Club ist erfolgreich

Aktuell trägt die Kooperation zwischen Schule und Ruder-Club reife Früchte. Rebekka Falkenberg und Elias Wittenburg, die einst beim Schulrudern die Grundlagen erlernten, schafften es jüngst auf das Siegerpodest bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Falkenberg wurde Dritte im Doppelvierer, Wittenburg sogar Zweiter im Achter (s. Beitrag unten). Es waren die Medaillen sieben und acht, die (ehemalige) Hansa-Schüler bei weltweiten Titelkämpfen ergatterten.

Und die nächste internationale Fahrerin steht schon in den Startlöchern. Miriam Fidelius, die sich nach ihrem Wechsel auf das Hansa-Gymnasium für das Rudern und den SRC interessierte, bereitet sich auf die Europameisterschaft in München im Vierer mit Steuerfrau vor. Durch Trainingslager und Wettkampf wird sie ihre Studienfahrt verpassen. Auch während der Oktoberferien kann sie nicht wie ihre Klassenkameraden die Füße hochlegen.

Rücksicht auf die Belastung der Leistungssportler

Doch weil „die Kollegen versuchen, Rücksicht auf die Belastung der Leistungssportler zu nehmen“ (Schulleiter Thomas Janke), muss Fidelius nicht zwischen zwei Rennen auch noch das Geschichtsbuch durchwälzen. Aber: „Die Schulsachen sind letztlich nur vertagt. Da gehört viel Charakterstärke zu, um so zielstrebig zu bleiben, damit Schule und Leistungssport passen. Die Sportler meistern ihr Abitur in der Regel aber gut, weil sie strukturiert sind“, sagt Janke.

Aktuell betreuen Uwe Breitsprecher und Barbara Winkler montags und mittwochs zehn bis 15 Boote. Mit dabei sind vielleicht schon die nächsten „JTFO“- oder gar WM-Medaillengewinner aus Stralsund.

Von Horst Schreiber