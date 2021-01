Stralsund

Der Winter hat sich in der zweiten Wochenhälfte kurz mal blicken lassen. Endlich wieder Schnee. Und dann auch noch so schöner. Denn die weiße Pracht überzog Stralsund wie Zuckerguss auf einem Gebäckstück. Manch ein OZ-Leser hat das Handy gezückt oder auch zur professionellen Kamera gegriffen. Wir wollten wissen, was denn da wohl für Bilder entstanden sind. Die Einsendungen sind hier in einer Bildergalerie versammelt. Vielen Dank an alle Mitmacher.

Zur Galerie Sie zeigen ein eingeschneites Fahrrad, atmosphärische Landschaften, winterlich nebliges Licht und – natürlich – Schneemänner.

Von Kai Lachmann