Die Ursachen für die finanzielle Schieflage von Genting und den Werften sind komplex. Immer wieder hat die Landesregierung betont, beide seien wegen der Corona-Pandemie und dem folgenden Zusammenbruch des Kreuzfahrtgeschäfts unverschuldet in die Krise geraten, wie andere Unternehmen auch.

Genting, ein Mischkonzern, verdient sein Geld primär mit Kreuzfahrt und Glücksspiel. Bereits 2020 gab es eine Hilfsaktion über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes. Die 193 Millionen Euro Darlehen habe Genting aber zurückgezahlt. 2021 flossen noch einmal 300 Millionen Euro aus dem WSF.

Land und Genting streiten um 78 Millionen Euro

In der Folge habe sich die Wirtschaft aber nicht erholt. Der schlimmste Fall für Prognosen im Kreuzfahrtgeschäft sei sogar noch übertroffen worden, heißt es aus der Politik. Bereits im Sommer 2021 sei daher auch vereinbart worden, dass Genting in einer Schieflage weitere Hilfe erhalte. Dies sei eine Bedingung des Bundes gewesen. So komme es, dass das Land jetzt 78 Millionen Euro Darlehen auszahlen soll – zurzeit gibt es darum einen Rechtsstreit mit Genting vor Gericht.

Denn das Land wolle eine große, dauerhafte Lösung mit dem Bund, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Die heiße: weitere 300 Millionen aus dem WSF für den Schiffbau. Bis Februar müsse eine Einigung her. Der Bund wiederum verlangt mehr Sicherheiten von Genting. 60 Millionen sollen vom Gesellschafter aus Asien kommen. Genting sperre sich aber, verfüge nicht über genügend Liquidität. „Das wissen wir“, so ein hoher Regierungsmitarbeiter.

Der malaysische Konzern ist also angeschlagen, braucht selbst Geld – in Deutschland besteht Interesse, die MV Werften zu retten – zur Not ohne Genting, wie es aus Berlin heißt.

Retten könne die Situation nur einer: der große Mann im Hintergrund, Genting-Inhaber und Milliardär Tan Sri Lim. Man erwarte von ihm „ein Signal, dass er überhaupt noch selbst an sein Unternehmen glaubt“.

Bund fordert Sicherheit über Wert der „Global Dream“

Zudem wolle der Bund eine Sicherheit für das zu etwa 75 Prozent fertige Schiff „Global Dream“ in Wismar. Eine Bürgschaft, dass das Schiff im Falle einer Insolvenz mindestens 600 Millionen Euro wert wäre. 1,5 Milliarden soll es normalerweise bringen, wenn die Genting-Reederei „Dream Cruises“ es nach Plan übernimmt. Ein Haken: Das Schiff ist für den asiatischen Markt konzipiert, wo bis zu 10000 Passagiere an Bord gehen sollen. Woanders in der Welt gelten andere Maßstäbe, auch daher sei es schwer, neue Interessenten zu finden.

Bund und Land stehen also schon in hohem Risiko wegen der MV Werften und Genting. Das Land bürgt mittlerweile mit 301 Millionen Euro, konkret für die „Global Dream“. Käme das umstrittene Darlehen dazu, wären es in Summe 379 Millionen. Die Bürgschaft des Bundes für das Schiff liege bei 130 Millionen Euro. Alles Steuergeld, das bei Totalverlust futsch wäre.

Insgesamt summierten sich die Absicherungen und Garantien des Bundes für Projekte der MV Weften auf etwa eine Milliarde Euro, so eine Quelle. Allerdings dienten zum Beispiel Werftengrundstücke in Wismar, Warnemünde und Stralsund bereits als Sicherheit.

