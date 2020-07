Darum dreht sich ein Riesenrad auf der Stralsunder Hafeninsel

Stralsund

Die englische Hauptstadt hat ihr weltberühmtes London Eye, am Prater in Wien geht es schon seit dem 19. Jahrhundert hoch hinaus und nun hat auch Stralsund sein Riesenrad. Zumindest vorübergehend. „Wir haben eine Genehmigung bis Ende September. Eventuell wird sie bis Ende Oktober verlängert“, sagt Thomas Holtz, Inhaber des gleichnamigen Schaustellerbetriebs aus Grimmen.

Die Bezeichnung Riesenrad ist für das 17 Meter hohe Fahrgeschäft fast schon eine Übertreibung. Doch das Karussell punktet gerade in dieser Hinsicht: Es sieht einfach niedlich aus. Macht die Fahrt denn Spaß? Die sechsjährige Amira nickt eifrig. Mit ihrem Vater Ralf Lingrön ist sie die Mole entlanggeradelt. „Dass hier ein Riesenrad steht, wussten wir gar nicht. Wir haben es bei der Tour entdeckt.“ In der Gondel konnten die beiden „bis nach Hiddensee“ gucken, schwärmt Amira vom Ausblick.

Anzeige

Segeltage, Altstadtfest, Zeesbootregatta – alles abgesagt

Als sich das Duo wieder aufs Fahrrad setzt, zieht es eine Gruppe Jugendlicher zum Riesenrad. Auch sie drehen vier Minuten ihre Runden und sehen die „ Gorch Fock“, das Ozeaneum und den Hafen mal aus einer anderen Perspektive. Der Andrang der Fahrgäste ist überschaubar und nicht zu vergleichen mit dem bei einem Volksfest oder Jahrmarkt. Lohnt sich der Betrieb des Rades überhaupt? „Mit der Resonanz ist alles in Ordnung“, meint Thomas Holtz. Zwischen 10 und 18 Uhr ist täglich geöffnet, die meisten kämen zwischen 11.30 und 13.30 Uhr.

Weitere OZ+ Artikel

„Es hilft uns ein bisschen in der aktuellen Situation“, berichtet er. Auf 35 Veranstaltungen wäre er in diesem Jahr mit seinem Schaustellerbetrieb gewesen, viele davon in der Region. Im Juli hätten zum Beispiel die Zeesbootregatta und das Hafenfest in Dierhagen, das Altstadtfest in Bergen und das Hafenfest Putbus Lauterbach und die Barther Segel- und Hafentage auf dem Programm gestanden – alles abgesagt. „Im vergangenen Jahr hatten wir einen Umsatz von 800 000 Euro ...“, blickt er zurück.

Schausteller machen harte Zeiten durch

Acht Angestellte beschäftigte der Familienbetrieb. Das Riesenrad hat Holtz auch aufgebaut („das geht mit zwei Leuten in vier, fünf Stunden“), damit er wenigstens zwei von ihnen halten kann. „Wenn es wieder losgeht, brauche ich Mitarbeiter, die sich mit den Geräten auskennen. Die, die ich habe, sind seit Jahren dabei“, berichtet er. Mit dem Riesenrad könne er den Lohn eines Mitarbeiters einfahren. „Wir haben auch noch einen Imbiss in Grimmen in Betrieb genommen. Das schützt uns ein bisschen vor Hartz IV.“

Bildergalerie: So schön ist die Aussicht vom Stralsunder Riesenrad

Zur Galerie Mit dem Riesenrad geht es zwar nicht hoch bis in die Wolken, doch um einen schönen Blick über den Stralsunder Hafen zu bekommen, reicht’s.

Die Schausteller in Deutschland teilen seit Monaten dasselbe Schicksal. Um auf ihre immer prekärer werdende Situation aufmerksam zu machen, beteiligten sich die Grimmener kürzlich an einer großen Demonstration in Berlin. „Wir waren mit drei Lkw dabei. Insgesamt waren es 1800. Die Schlange war so lang – als die Ersten am Brandenburger Tor ankamen, waren in Tegel immer noch welche, die noch gar nicht losgefahren sind“, freut sich Holtz über das deutliche Zeichen. Am Mittwoch nehmen er und weitere Familienmitglieder an einem Protest in München teil. Diesmal fahren sie mit dem Auto.

Offizielle Entscheidung zu den Stralsunder Hafentagen kommt in Kürze

Der Staat hat die Schausteller zunächst relativ zügig unterstützt. Die 9000 Euro Soforthilfe waren schnell aufgebraucht, da der Betrieb monatliche Kosten in Höhe von rund 20 000 Euro zu stemmen hat. Weil Jahrmärkte in Deutschland vorerst nicht erlaubt sind, wird die Situation jeden Tag angespannter, weitere Liquiditätshilfen sind nötig. „Wir nehmen einen Kredit auf, um andere Kredite zu bezahlen“, sagt der Geschäftsführer.

Neuer Name gesucht Wenn Thomas Holtzmit dem Riesenrad unterwegs ist, heißt es: „Happy Circus“. Jedoch kann er in der Mitte des Rades auch einen anderen Namen anbringen. Da das Fahrgeschäft noch mehrere Monate in Stralsund stehen wird und vielleicht auch im kommenden Jahr ein Dauergast auf der Hafeninsel sein wird, wäre es doch schön, wenn es für die Zeit einen Namen mit Stralsund-Bezug bekommen könnte. „Ich bin auf die Ideen gespannt“, sagt Holtz. Vorschläge an: stralsund@ostsee-zeitung.de.

Dennoch gibt er die Hoffnung nicht auf. Thomas Holtz ist das Lachen nicht vergangen, er blickt positiv in die Zukunft. Er ist überzeugt, dass künftig wieder Jahrmärkte und Volksfeste stattfinden werden. „In Polen ist das schon wieder möglich.“

Thomas Holtz ist Schausteller mit Leib und Seele. Auch in Krisenzeiten behält er sich seinen Optimismus. Quelle: Kai Lachmann

In Mecklenburg-Vorpommern hingegen laufen zwar am 10. Juli die Kontaktbeschränkungen aus. Dennoch dürfen Veranstaltungen unter freiem Himmel vorerst nur mit bis zu 400 Teilnehmern stattfinden, in Ausnahmefällen sind 1000 gestattet. Deshalb sieht es auch nicht gut aus für die Stralsunder Hafentage. Die Stadt hatte sie zu Pandemie-Beginn vom Juni in den September verlegt. Ob sie stattfinden oder ausfallen, will das Rathaus in Kürze offiziell bekanntgeben.

Lesen Sie auch

Mehr zum Autor

Von Kai Lachmann