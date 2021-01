Stralsund

Von der Coronakrise und dem Lockdown sind Gastronomen in besonderer Weise betroffen. Seit November dürfen sie ihre Einrichtungen nicht mehr öffnen. Auch der erste Lockdown im Frühjahr bescherte ihnen harte Zeiten. Um ihnen entgegenzukommen, hat die Stadt deshalb im vergangenen Jahr auf die Gebühren für die Nutzung von Außenflächen verzichtet. Die Fraktion Bürger für Stralsund beantragt nun, diese Gebühren auch für das laufende Jahr zu streichen. Ein entsprechender Antrag steht auf der Tagesordnung der nächsten Bürgerschaftssitzung im Rathaus. Termin: Donnerstag, 21. Januar, 16 Uhr.

Weiterhin will ein Anwohner wissen, wann die Karl-Marx- und die Friedrich-Engels-Straße wieder ihre früheren Namen (Weidendamm bzw. Teichstraße) bekommen werden. „Wird es 30 Jahre nach dem Ende des Sozialismus auch in Stralsund nicht endlich Zeit, dass die Namen dieser beiden kommunistischen Theoretiker, in deren Namen so viel Leid und Verbrechen geschehen sind, aus dem Straßenbild und der Öffentlichkeit verschwinden?“, begründet Mathias Fank seine Anfrage.

Möglicher Ankauf der „ Gorch Fock “ wird zum Politikum

Weitere Themen sind Müll in der Altstadt, der Ostseeküstenradweg, die Förderung des Carsharings und die Verkehrssituation am Bürgergarten. Die AfD-Fraktion fordert Präsenz- statt Distanzunterricht, die Bürger für Stralsund wollen ein Bürgerbegehren zum Ankauf der „ Gorch Fock“ durch die Stadt und die CDU will die Stele im St. Johanniskloster besser beleuchten lassen. Zudem wird über die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage westlich der Bahnstrecke Stralsund-Grimmen abgestimmt.

